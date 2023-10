Shipping Technics Logistics - DER Anlaufpunkt der maritimen Branche

Erneut wurde deutlich: Kalkar hat sich mittlerweile zum Hotspot für die maritime Branche entwickelt. Kürzlich gingzu Ende - mit positiver Resonanz seitens der Aussteller und Besucher.weiß man um die guten Netzwerkmöglichkeiten und die angenehme Atmosphäre, in der sich auch teils kritische Themen leichter diskutieren lassen. Ob nun dauerhafter Fachkräftemangel, Sanierungsbedarf von Schleusen, Wasserstoffantrieb/erneuerbare Kraftstoffe oder der Ruf nach zusätzlichem Geld für Wasserstraßen - in der Binnenschifffahrt gibt es viel Klärungsbedarf. Gute Gespräche führten nicht nur zu Lösungsansätzen, sondern auch zu neuen Kontakten und Kooperationspartnern.Einige der teilnehmenden Firmen waren bereits von Anfang an dabei und durften sich über einen Präsentkorb sowie eine mit Widmung versehene Auszeichnung freuen. Nach der Eröffnung durch Viktor Haase - Staatssekretär im Umwelt- und Verkehrsministerium NRW - sowie einige andere wichtige Vertreter der Branche fand ein Messerundgang unter Leitung von Ragnar Schwefel (Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V., Berlin) statt.Die STL ist DIE Plattform für Produkte, Dienstleistungen und wichtige Beziehungen! Abgedeckt sind jährlich u.a. die Bereiche Hafen, Handel, Güterverkehr, Installationstechnik, Reparatur und Antrieb, Sicherheit, Navigation, Kraftstoffe, Versicherungen, Kommunikation und vieles mehr. Für Interessenten aus ganz Europa ist sie einer der wichtigsten Anlaufpunkte im maritimen Bereich - nicht zuletzt auch aufgrund der tiefgreifenden Fachvorträge.Informationen hierzu sind auf der Webseite zu finden: www.shipping-technics-logistics.de