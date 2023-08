Shipping Technics Logistics 2023

Unglaublich, aber wahr - Deutschlands einzige Binnenschifffahrts-Fachmesse - die „Shipping Technics Logistics (STL)“ - feiert in diesem Jahr bereits ihr 10-jähriges Jubiläum im Messe- und Kongresszentrum Kalkar! Ohne Unterbrechungen, selbst in Corona-Zeiten, haben Orgateam und Aussteller Volldampf gegeben. Einige Unternehmen sind bereits zum 10. Mal infolge dabei. Die Messe Kalkar ist bestrebt auch in den kommenden Jahren den Kurs beizubehalten. Diesen gibt zunächst Michaela Schmidt an – sie ist vielen Teilnehmern bereits bekannt und übernimmt vorerst kommissarisch die Leitung.Die STL steuert mit großer Vorfreude den 26. und 27. September 2023 an. Zwei Tage lang (am Dienstag von 11.00 bis 19.00 Uhr und am Mittwoch von 11.00 bis 17.00 Uhr) trifft sich die maritime Branche zum Netzwerken und geht abermals am schönen Niederrhein vor Anker. Hier treffen sich Motorenhersteller und Zuliefererbetriebe, Schiffsbauer und -ausstatter sowie andere artverwandte Unternehmen aus ganz Europa. Für sie alle steht fest: Die STL ist DIE Plattform für Produkte, Dienstleistungen und wichtige Beziehungen! Abgedeckt sind u.a. die Bereiche Hafen, Handel, Güterverkehr, Installationstechnik, Reparatur und Antrieb, Sicherheit, Navigation, Kraftstoffe, Versicherungen, Kommunikation und vieles mehr. Im Gespräch über tagesaktuelle Themen werden die unterschiedlichsten Lösungsansätze diskutiert und wirtschaftliche Aspekte erörtert. Hierzu gehört gewiss der kritische Blick auf den dauerhaften Fachkräftemangel, die drängende Frage nach Wasserstoffantrieb/erneuerbaren Kraftstoffen in der Binnenschifffahrt, der Ruf nach zusätzlichem Geld für Wasserstraßen und die maritime Infrastruktur im Allgemeinen.Die STL ist eine große Community, die Jahr für Jahr wieder zusammenkommt und regelmäßig wächst. An beiden Messetagen sind dieses Mal erneut über 100 Aussteller vor Ort.Fachbesucher und Aussteller dürfen gespannt sein, welche Fachvorträge angeboten werden. Das Rahmenprogramm ist in Planung und wird auch dieses Mal sehr abwechslungsreich. Wie immer bietet die Messe mit der „Dock & Rock“-Party in der Schiffsbar am Ende des ersten Messetages ein Get Together, das die Pflege und den Hinzugewinn von Kontakten ermöglicht. Aber auch, um auf erfolgreiche Geschäfte anzustoßen. Hier gilt: Nicht nur auf der Messe selbst werden Verträge fix gemacht - die STL wirkt in jeder Hinsicht nach. Nicht selten kommen ganz große Geschäfte auch im Nachklang zustande.Kontakt unter: Telefon: (0)2824/910-151.Einige Eindrücke der STL 2022 sind auf der Webseite zu finden: www.shipping-technics-logistics.de Hinweis: Die „Shipping Technics Logistics (STL)“ ist eine reine Fachmesse für Fachbesucher. Diese können ihre Eintrittskarte kostenlos für sich und eine Begleitperson bestellen ( www.messekalkar.de/... , zwei Tickets je Gewerbenachweis möglich).