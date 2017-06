Schlagerparty im Wunderland Kalkar

Am vergangenen Samstag ging es ordentlich rund in der Eventhalle des Wunderland Kalkar. Gleich zwei Fischer-Stars begeisterten das Publikum und lösten Begeisterungsstürme aus. TV-Star und Sänger Axel Fischer wie auch Helene Fischer-Double Victoria brachten die Gäste nicht nur zum Mitsingen… auch das Tanzparkett wurde getreu dem Song „Atemlos durch die Nacht“ bis in die frühen Morgenstunden unsicher gemacht.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers