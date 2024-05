Schallendes Kinderlachen und ein Lichtspektakel zum Dank

Das Charity-Event Wunderland Kalkar On Wheels hat es auch in diesem Jahr wieder geschafft Glück und Freude unter die Menschen zu bringen. Die schwerkranken und behinderten Kinder in den Trucks strahlten nicht nur mit den Zuschauern am Straßenrand um die Wette – auch die Sonne ließ sich immer mal wieder kurz blicken.



Unzählige Ehrenamtliche trugen ihren Teil dazu bei, diesen Tag unvergesslich zu machen. Die Städte und Ortschaften in Deutschland und den Niederlanden feierten ihre Nachwuchs-Brummi-Fahrer auf der Durchfahrt mit Musik, Wasserwerfern und Fähnchen. Wer zum Beispiel an der Rheinpromenade in Emmerich wartete, durfte beobachten, wie Giraffe, Drache, Paradiesvogel und Co. – allesamt übermenschengroß aus Luftballons von Danilein vom Niederrhein gebastelt – neugierig in die LKW´s hineinlugten. Belohnt wurde diese Aktion mit schallendem Gelächter seitens Kindern und Beifahrern aus dem Führerhaus. Das machte alle zuvor geweinten Tränen der Rührung wieder wett. An diesem Tag durften mal alle trüben Gedanken in den Hintergrund treten, auch die der Erwachsenen. Mitwirkende Claudia Gilles traf es auf den Punkt: „Wir werden als Trucker oft in eine Schublade gesteckt, heute sind wir die Helden“.



Zurück im Wunderland Kalkar ging es für die Kids mit der Bimmelbahn direkt zur Halle, wo eine kleine Stärkung, Ballonknüpfen, Hüpfburgen, Kinderschminken und Spiele mit dem Animationsteam warteten. Die ganz Kleinen durften ihr Können auf der ADAC-Bobbycar-Teststrecke beweisen. Auf dem Festivalgelände selbst standen über 700 LKW´s Spalier. Sie alle präsentierten sich von ihrer schönsten Seite und durften ausgiebig bestaunt werden. Der schönste Truck wurde dann am Nachmittag auf der Bühne prämiert. Hier erfolgte im Beisein der kranken Kinder und ihrer Eltern auch die Spendenübergabe der beteiligten LKW-Gruppen an die Kinderkrebsklinik in Düsseldorf und weitere Einrichtungen.



Bevor Wunderland Kalkar On Wheels in diesem Jahr zu Ende ging bedankten sich die LKW-Fahrer auf imposante Weise. Ohne Ausnahme schalteten alle Trucks sämtliche (blinkenden) Leuchten in der Dunkelheit ein und erhellten das Outdoorgelände mit einem Lichtspektakel, das seinesgleichen suchte.

