Runde zwei für die „Bromfiets- en Motorbeurs Kalkar“

Bereits im vergangenen Jahr war die Erstausgabe derein voller Erfolg.werden Sammler, Händler, Liebhaber von Oldtimern sowie Freizeit-Fahrer nun erneutvorfinden.präsentieren sich mehr als 150 deutsche, niederländische und belgische Aussteller in der HanseHalle Kalkar. Das bedeutet Messespaß auf rund 6.000 m².Für den richtigen 60er-, 70er-, 80er- und 90er-Jahre-Glamour ist gesorgt. Fans von Krafträdern und Leichtkrafträdern dürfen sich freuen - das Team rund um Veranstalter Marcel Tieben hat auch dieses Mal sämtliche Marken vor Ort. Hierzu zählen Zündapp, Kreidler, Honda, Jawa, Puch, Simson, Vespa oder Moto Guzzi... und noch viele mehr. Nahezu alle Exemplare stehen zum Verkauf.Passend zum Oldie sollte natürlich auch das Zubehör gewählt werden. Kein Problem - die Aussteller dersind hier vielfältig aufgestellt. Im Angebot sind Moped-Bekleidung inklusive Helme, Sattelbedeckungen, Werkzeuge und Ersatzteile. Dazugehörige Bücher und Dokumente wechseln selbstverständlich ebenfalls den Besitzer. Ab und zu sind hier so einige spannende Sachen über das „neue Schätzchen“ zu finden - schließlich hat jedes Gefährt seine eigene Geschichte zu erzählen.Wer mit Gleichgesinnten tiefer ins Gespräch eintauchen möchte, macht Halt an einem der zahlreichen Vereinsstände in der Messe Kalkar. Da wären unter anderem der Zündapp Club, der Heinkel Club oder auch der Jawa Club. Anekdoten, Tipps oder sogar eine Mitgliedschaft… hier kommt jede(r) auf seine Kosten. Der Motorradclub Red Knights Germany - MC Chapter 30 sammelt Spenden für den wohltätigen Zweck. Genauer gesagt für die Sternstunden der Johanniter. Diese erfüllen Herzenswünsche schwerkranker Menschen und ermöglichen besondere Ausflüge.Auf der „Bromfiets- en Motorbeurs Kalkar“ schlagen Moped- und Motorradfahrer-Herzen höher. Hier darf gelacht, geschwärmt und ordentlich Gas beim Probefahren gegeben werden. Weitere Infos unter: www.bromfietsenmotorbeurskalkar.nl • Samstag, 12. April 2025 von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr• 6 € pro Person• Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt• Parken 7,50 € pro Auto• Roller und Motorräder parken kostenlosWunderland Kalkar, Griether Straße 110-120, 47546 KalkarMarcel TiebenTel.: +31 625178213E-Mail: bmbkalkar@gmail.com