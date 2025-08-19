PDC Europe Next Gen im Wunderland Kalkar
Wunderland Kalkar wird erneut Austragungsort für spannenden Dartsport
Entgegen der European Tour der PDC Europe, liegt das Hauptaugenmerk bei der NEXT GEN darauf, aufstrebenden Spielern möglichst viel Wettkampfpraxis und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Unterstrichen wird das durch die unterschiedlichen Spielmodi innerhalb der Next Gen, um die Spieler in den verschiedensten Bereichen ihres Spiels zu fördern.
Die Spieler werden sowohl in einer allgemeinen als auch in einer Jugendrangliste geführt. Die besten von ihnen qualifizieren sich für die PDC Europe Super League – und damit für die direkte Chance, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen.
Einer der Next Gen Spieler wird also zur Darts WM im legendären „Ally Pally“ fahren!
Im Rahmen der Next Gen werden über 100.000 € Preisgeld ausgeschüttet. Nicht nur für gute Platzierungen, sondern auch für besondere Leistungen während der Spiele, wie 180er und High Finishes.
Das Event findet ohne Zuschauer statt. Die Spiele können jedoch ab der KO-Phase via Live-Stream über unterschiedliche Plattformen verfolgt werden (YouTube PDC Europe, YouTube Sport 1, Web & App Sport 1, Web HyloSports).
Hylo PDC Europe Next Gen Turnier 12 (Live am Samstag ab 16 Uhr):
https://youtube.com/live/s18nsIKeN7A?feature=share
Hylo PDC Europe Next Gen Turnier 13 (Live am Sonntag ab 13 Uhr):
https://youtube.com/live/xuEsEXS52vE?feature=share
PDC und das Wunderland Kalkar freuen sich auf dieses sportliche Highlight und ein Event voller Dart -Höchstleistungen. Let´s play!
„PDC Europe Next Gen“
Datum: Samstag, 23. August und Sonntag, 24. August 2025
Uhrzeit: Ganztägig
Ort: Wunderland Kalkar, Griether Straße 110-120, 47546 Kalkar
Weitere Informationen zur PDC unter www.pdc-europe.tv und www.moltkesports.com