Neue Fachmesse "Welt der Freizeit Kalkar 2019" im Messe- und Kongresszentrum mit internationalem Fachtag und Award

Die passende Allround-Location für Messen und Business-Zusammenkünfte aller Art bietet das Wunderland Kalkar/das Messe- und Kongresszentrum Kalkar. In der Energy Factory bekommt das Thema „Effektive Energiegewinnung“ eine ganz neue, wenn nicht gar ressourcenschaffende, Bedeutung.Dieser Charakterzug kommt auch der neuen grenzüberschreitenden Fachmesse „zugute.bietet ihr die Messe Kalkar das volle Entfaltungsspektrum. Das Hauptaugenmerk der Messe liegt dabei auf Attraktionen, die in den Bereichenangesiedelt sind. Alsbietet sie Besuchern aus ganz Europa die Gelegenheit, die Themen „Freizeit und Erholung“ aktiv zu sehen, zu hören und zu fühlen.Die „Welt der Freizeit Kalkar“ freut sich über eine große Zahl an Ausstellern. Hier treffen wichtige Importeure, Lieferanten und Dienstleistungsbetriebe aufeinander, die in der und für die Freizeit- und Erholungsbranche tätig sind. Eigentümer von Campingplätzen/Hotels/Restaurants/Sauna- & Wellnesseinrichtungen, Einkäufer, TD- und Verwaltungsleiter, Innenausbauer, Spielplatzvereine, verschiedene Bildungs- und Regierungsinstitutionen, Einzelhandels- und Verkaufsleiter… sie alle werden in Kalkar am schönen Niederrhein geeignete Ansprechpartner finden. Neben vielen Produkten und Dienstleistungen gibt es ausreichend Gelegenheit während und nach der Messe zu netzwerken.Der Freizeitbereich zeichnet sich durch eine enorme Dynamik und die Notwendigkeit aus, seine Gäste ständig aufs Neue zu überraschen. Das Interesse an den aktuellsten Entwicklungen und Trends ist für jeden, der in diesem Sektor tätig ist, unerlässlich. Innovationen bedeuten Fortschritt. Dieses Thema behandelt unter anderem auch der, zu dem alle Profis der Branche herzlich eingeladen sind. Das Messe-Special widmet sich dem Tourismus in Grenzregionen und wagt den Blick auf die Trends von morgen im Tages- und Übernachtungstourismus. Imdarf sich im Rahmen von interaktivenanhand von Praxis-Fällen ausgetauscht werden. Die Meetings sind für alle Besucher kostenlos. Erwartet werden Teilnehmer von beiden Seiten der Grenze. Die Organisation erfolgt durch www.pleisureworld.nl (Anmeldung zeitnah über die Webseite möglich).Der Euregio Tourism Award ist eine gemeinsame Initiative von Richard de Bruin, Regionalbüro für Tourismus (RBT) Rivierenland, und Hans van Leeuwen, Trendbeobachter, Berater und Konzeptentwickler für Erholung und Tourismus. Er soll zur Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Gastgewerbe beitragen.Informationen zur Messe: www.weltderfreizeit.de Reinier Kuper (Tel. +49 160 923 11 349)Projektmanager