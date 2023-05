NRW-Radtour 2023 mit WDR 4 Open Air im Wunderland Kalkar

In diesem Jahr ladenist es so weit – der schöne Niederrhein wird wieder mit der „Fiets“ erkundet. Entlang der Strecke liegen zahlreiche Natur- und Kulturprojekte, die es zu bestaunen gibt.Auch das Wunderland Kalkar war schon immer ein beliebter Start- und Zielpunkt für Fahrradfahrer. Umso erfreulicher ist es, nach den NRW-Radtagen 2021 auch in diesem Jahr dieAm 11. Mai machten die Organisatoren auf ihrer PR-Tour Halt im Wunderland Kalkar. Sie gaben Einblicke in die gesamte Planung, stellten einzelne Etappen vor und gingen detailliert auf den Übernachtungs-Stopp und das dortige Sommer-Open Air am Abend des 29. Juni 2023 ein. Dieses beginnt nach Schließung von Kernie´s Familienpark und ist für alle Gäste kostenlos (kein all-in).Weitere Infos zur Tour unter: www.nrw-radtour.de