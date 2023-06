NRW Radtour 2023 - Großes WDR 4 Sommer Open Air am 29. Juni im Wunderland Kalkar

rückt näher – und mit ihr dasGenauer gesagt! Denn dort, zwischen Kühlturm und Attraktionen, ganz nah am Rhein, werdenrund 1.200 „Fietser“ am Ende ihrer ersten Etappe ab ca. 18 Uhr vor der großen WDR-Bühne mit Musik begrüßt.Nach vollendetem Einlauf startet das Programm mit Tagesrückblick und Talkrunde der Tour-Partner. Für diesen Zwischenstopp leisten ihnen Kalkars Bürgermeisterin Dr. Britta Schulz und Wunderland-Geschäftsführer Marten Foppen Gesellschaft. Die Moderation übernimmt Bastian Bender.Doch neben den Tanzmuskeln werden auch die Lachmuskeln angesprochen: Comedienne Ingrid Kühne macht aus ihrer Heimat Xanten einen Abstecher ins Wunderland Kalkar und feuert zu Beginn der Party die Gute Laune des Publikums nochmal ordentlich mit einem Querschnitt aus ihren Programmen an.Danach darf die Tanzfläche erobert werden. Im Vordergrund stehen gute Laune und Spaß mit Gleichgesinnten - ganz locker zu allen WDR 4- Lieblingshits. Als da wären Abba, die Bee Gees, Tina Turner, die Backstreet Boys, Kylie Minogue und viele mehr. Wenn dann auch noch die Fahrgeschäfte anfangen zu leuchten gibt es kein Halten mehr. Wetten, dass hier so schnell keiner nach Hause will?Für kühle Getränke und Snacks gegen kleines Geld (Münzverkauf) ist selbstverständlich gesorgt.Am Ende des Tages übernachten 700 Tour-Teilnehmer im Wunderland Kalkar, die anderen Dauergäste sind auf die Umgebung verteilt.Die Teilnehmer der(Das WDR 4 Sommer Open Air findet nach Schließung von Kernie´s Familienpark statt. Es können keine Attraktionen befahren werden, auch gilt nicht das All-inklusive-Prinzip).Die Tour ist eine touristisch orientierte, viertägige Breitensportveranstaltung, die von den drei Partnern WestLotto, NRW-Stiftung und WDR 4 ermöglicht wird. Die Tour besteht aus Dauer- und Tagesgästen jeden Alters. Drei Etappenziele im Dreieck von Niederrhein, Ruhrgebiet und Münsterland werden besucht. Zu sehen sind reizvolle Naturlandschaften, schöne Orte sowie Förderprojekte der NRW-Stiftung und zahlreiche kulturelle Höhepunkte entlang der Strecken. Start- und Endpunkt ist Wesel.Höhepunkt und Abschluss jeder Etappe ist das WDR 4 Sommer Open Air mit großem Bühnenprogramm.Weitere Infos, auch zu den Etappen, unter: www.nrw-radtour.de