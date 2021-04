NEU: Es geht noch ein wenig länger auf Safaritour

Füttern, streicheln, fotografieren… das Safariland des Circus Maximum auf dem Gelände des Wunderland Kalkar bringt Jung und Alt während des Corona-Lockdowns mal auf ganz andere Gedanken.



Und es geht so herrlich unkompliziert. Einfach coronakonform mit Mund-/Nasenschutz für 10,- € ein Ticket durchs Autofenster lösen und los geht die Minisafaritour. Vorbei an den offenen Gehegen von zotteligen Kamelen, einem Lama, exotischen Rindern mit Riesenhörnern, Pferden, einem Hausschwein, Hunden und neugierigen Eseln. Vielleicht lässt sich ja auch Kamelbaby Nele samt Mama blicken – schließlich ist es immer spannend zu schauen was die „Großen“ so machen. Die lassen sich gerne mit Möhren füttern und strecken dazu den Kopf ins Auto.



Nun geht der Drive-In nach einem zusätzlichen Wochenende endgültig in die Verlängerung: Ab Mittwoch, den 31. März täglich bis Sonntag, den 11. April (also auch an Karfreitag und über Ostern) und dann nochmal von Freitag, den 16. bis Sonntag, den 18. April 2021 - von jeweils 11.00 bis 17.00 Uhr. Familie Zinnecker freut sich schon die Gäste begrüßen zu dürfen.



Öffnungszeiten:

31. März bis 11. April und 16. bis 18. April 2021

(jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr)



Preis:

10,- € - Eintritt pro PKW (darf max. besetzt sein) zum Safariland für Rundenanzahl nach Wunsch



Ort:

Wunderland Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar (Parkplatz am Circus Maximum)



Hinweis: Es gilt eine Einbahnstraßenregelung. Die Autos dürfen nur für Toilettenbesuche verlassen werden. Es wird darum gebeten, die aufgestellten Müllcontainer zur Abfallentsorgung zu nutzen und beim Kontakt durch das Autofenster einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.



Tierisch gut - Circus Maximum organisiert Safariland am Niederrhein



Aufgrund des großen Erfolges: Verlängerung am 26., 27., 28. März 2021



Wie so viele Zirkusfamilien muss auch der Circus Maximum rund um Familie Zinneker sich in diesen schwierigen Zeiten Gedanken über Einnahmequellen für Mitarbeiter und Tiere machen - Corona hat aufgrund fehlender Vorstellungen ein tiefes Loch in den Geldbeutel gebrannt. Tatkräftige Unterstützung erfährt er jedoch durch das Wunderland Kalkar, auf dessen Gelände er derzeit residiert. Durch das Winter-Wunderland konnte bereits ein winterliches Standbein generiert werden. Und auch das nächste Projekt steht bereits in den Startlöchern, denn… DER ZIRKUS ORGANISIERT EIN SAFARILAND AUF DEM PARKPLATZ DES WUNDERLAND KALKAR!



„Vorhang auf, Manege frei“ mal anders



Auf einem ausgedehnten Parcours erhalten Familien mit Kindern ein paar private Einblicke in das Alltagsleben einer Zirkusfamilie. Wie leben Menschen und Tiere dort gemeinsam und wie werden letztere umsorgt und gepflegt? Der Weg durch die Zirkuslandschaft führt vorbei an den offenen Gehegen von Kamelen, Lama, exotischen Rindern, Ziegen, Pferden, einem Vogelstrauß, Hund und Esel. Natürlich dürfen die Tiere auch aus dem Auto heraus gestreichelt, gefüttert und gefilmt bzw. fotografiert werden - unter regelmäßiger Aufsicht der Zirkusmitarbeiter. Pro Fahrzeug fallen lediglich 10,- Euro an, eine Tour dauert so lange wie gewünscht. Heißt: Wer mag dreht ein, zwei oder auch mehrere Runden. Das Terrain neben dem Wunderland Kalkar wird auf diese Weise zum Safariland am Niederrhein und hebt den Vorhang zu einer etwas anderen Manege.



Es wird tierisch gut! Die neue, von der Familie Zinneker geplante, Drive-In-Variante beschert Jung und Alt vom 26. Februar bis einschließlich 28. März 2021 eine gelungene Portion Abwechslung von der derzeitigen Corona-Situation und bietet Gelegenheit zu einem schönen Ausflug. Jeden Freitag, Samstag und Sonntag von jeweils 11.00 bis 17.00 Uhr.



Eine Vorabregistrierung ist aufgrund der corona-konformen Regelungen des Drive-Ins nicht erforderlich. Karten können am Eingang zum Parkplatz durch das Autofenster käuflich erworben werden. Ebenso wie Getränke und Snacks sowie Futter für die Tiere.



