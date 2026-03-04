Kontakt
Mercosur im Fokus: 5. Agrar-Forum Niederrhein diskutiert Zukunft der Landwirtschaft

Ministerin Gorißen hält Impulsvortrag im Wunderland Kalkar

Am Mittwoch, dem 11. März 2026, öffnet das Agrar-Forum Niederrhein bereits zum fünften Mal seine Tore. Von 9 bis 13 Uhr lädt die Veranstaltung Vertreter der Agrarwirtschaft, der Politik und der Wissenschaft zu einem zukunftsweisenden Austausch in die Eventhalle des Wunderland Kalkar ein. Im Zentrum steht in diesem Jahr ein hochaktuelles Thema: das Mercosur-Abkommen und seine Auswirkungen auf die Landwirtschaft am Niederrhein und darüber hinaus. Organisiert wird das Forum von der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve und der Landwirtschaftskammer NRW mit Unterstützung des Wunderland Kalkar.

Den Auftakt macht Christoph Gerwers, Landrat des Kreises Kleve und Schirmherr der Veranstaltung, mit einer Eröffnungsrede. Anschließend folgt ein Impulsvortrag von Silke Gorißen, Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Beide Beiträge setzen wichtige politische Akzente zur wirtschaftlichen Bedeutung und den Herausforderungen der regionalen Landwirtschaft.

In der darauffolgenden Themenrunde eröffnet Eric von Berg-Wallner, Leiter Außenwirtschaft der Niederrheinischen IHK Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg, die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem EU-Mercosur-Abkommen. Experten aus verschiedenen Fachbereichen beleuchten in der Podiumsdiskussion alle relevanten Perspektiven – von Chancen im Export bis hin zu Risiken für heimische Betriebe.

Ein inspirierender Schlusspunkt wird mit der Gesprächsrunde „Perspektiven für die Landwirtschaft – Inspirierende Beispiele aus der Praxis“ gesetzt. Hier stehen innovative Erfolgsmodelle im Vordergrund, die als Blaupause für nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Landwirtschaft dienen können.

Die Moderation übernimmt Andrea Franken. Anmeldungen für die kostenfreie Veranstaltung sind möglich unter: www.wfg-kreis-kleve.de (Veranstaltungskalender)

Das Agrar-Forum Niederrhein wurde im Jahr 2015 von der Landwirtschaftskammer NordrheinWestfalen, der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve sowie der Messe Kalkar als Follow-UpVeranstaltung zur Agrarfachmesse GreenLive ins Leben gerufen. Ziel ist es, die enorme wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft in der Region sichtbar zu machen und gleichzeitig den Dialog zwischen Praxis, Politik und Wissenschaft zu fördern. Dass sich die Wirtschaftsförderung aktiv beteiligt, unterstreicht den hohen Stellenwert des Sektors im Kreis Kleve – einer Region mit der höchsten landwirtschaftlichen Wertschöpfung in ganz Nordrhein-Westfalen.

 

