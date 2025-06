Marissa Lake Village Rees – Treffen der Kooperationspartner im Wunderland Kalkar

Am Reeser Meer entsteht ein neuer Ferienpark – das Marissa Lake Village Rees. Mit etwa 450 Wohneinheiten in skandinavischem Ambiente nebst notwendiger Infrastruktur wird hier das größte touristische Projekt in NRW realisiert. Auch viele lokale Unternehmen des Handels, der Gastronomie und der Freizeitbranche sollen eingebunden werden.



Für ein erstes Kennenlernen aller Kooperationspartner trafen sich nun die Bürgermeister der Stadt Kalkar und Rees, Dr. Britta Schulz und Sebastian Hense, mit Marissa-Geschäftsführer Erik Winther sowie anderen städtischen Vertretern und der Wunderland-Geschäftsführung im Wunderland Kalkar. Zentrales Thema: Eine künftige Zusammenarbeit, die die Region stärken und weiterentwickeln soll.



In einem entspannten und offenen Gespräch wurden viele gemeinsame geschäftliche Interessen festgehalten. Ob Thema Einkauf, Gästeunterbringung oder Freizeitangebote – es gibt zahlreiche Schnittstellen, die in den kommenden Jahren zum beiderseitigen Erfolg des Wunderlands und des Lake Village Rees beitragen werden. Weitere Treffen sollen folgen.

(lifePR) (