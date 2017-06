Königlicher Tribute-Auftritt mit den "Modern Talkkings"

Es wird Zeit, mal wieder ordentlich die Hüften kreisen zu lassen. Ambrennt nämlich nicht nur die Sommersonne. Wenn die DJ´s von, Rob Spijker & Co., es auf der gleichnamigen Party mit 70er und 80er-Hits wild grooven lassen dreht sich die Disco-Kugel gleich doppelt so schnell und könnte leicht Feuer fangen. Glitzernde Momente auf der beleuchteten Tanzfläche wird es an diesem Abend zuhauf geben - einmal auf dem Parkett, zieht die Musik jeden in seinen Bann.Gelöscht werden muss jedoch nicht - die Doubles vonwerden sogar noch weiter anheizen. Die Ähnlichkeit zu Dieter Bohlen und Thomas Anders ist verblüffend. „ You're My Heart, You're My Soul “, „ Cheri Cheri Lady “, „ Brother Louie “… ihreerweist dem deutschen Popmusik-Duo der 80er gesanglich alle Ehre. Fans werden sicherlich jubeln, wer noch keiner ist dürfte an diesem Abend endgültig seine Leidenschaft für Euro-Disco entdecken. Denn wie der Bandname schon sagt: Es wird ein königlicher Spaß!Tickets (inkl. Getränke und Entertainment gem. dem All-inklusive-light-Prinzip) gibt es im Vorverkauf (bis zum 17. Juni)unterzahlen Damen und HerrenEin komplettesinkl. Essen ab 18.30 Uhr ist bereitsbuchbar ().