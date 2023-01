Karrieremesse Niederrhein legte einen grandiosen Start hin

Eine enorme Bereicherung für die Berufswelt

Die KARRIEREMESSE NIEDERRHEIN 2023 legte am vergangenen Wochenende einen grandiosen Start hin. Rund 3.500 Jobsuchende, Berufsstarter, Weiterbildungsinteressierte, Wieder- und Quereinsteiger sowie wechselbereite Fachkräfte fanden den Weg zur Premierenveranstaltung in die Messe Kalkar. Ob mit vorbereiteter Bewerbungsmappe oder ohne als spontaner Besucher… hier fand jede(r) sofort das Gespräch. So manch eine(r) hatte bereits konkrete Vorstellungen welcher Stand angesteuert werden sollte. Viele ließen sich jedoch auch gerne vom breitgefächerten Angebot der Aussteller inspirieren. Die lockere Atmosphäre tat ihr Übriges dazu.



Besonders gut angenommen wurde unter anderem die Stellenbörse, welche bereits einen kleinen Vorgeschmack auf Vakanzen der regional und überregional ansässigen Unternehmen gab. Wer es also nicht mehr zu einem Wunschstand schaffte, hatte somit auch im Nachhinein die Möglichkeit Kontakt aufzunehmen.



Nicht wenige fanden auch den Weg in die Speeddating-Lounge, in der kurze Bewerbungsgespräche stattfanden. Der ein oder andere zögerte zunächst, fand sich aber kurz darauf in einem angeregten Gespräch wieder, das nicht selten in einer weiteren Terminabsprache endete. Ähnliches galt für die Coaching-Lounge, in der Fachleute im Rahmen 20-minütiger Gespräche Lösungen für die persönliche Stellensuche an die Hand gaben.



Bereits auf der Messe selbst wurde der Ruf nach einer Wiederholung laut. Sowohl Aussteller als auch Besucher sprachen sich für eine Version 2.0 der Karrieremesse Niederrhein aus. Diese ist für den 19. u nd 20. Januar 2024 in Planung . Kein Zwei fel : Die Karrieremesse Niederrhein ist schon jetzt eine enorme Bereicherung für die Berufswelt!