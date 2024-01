KARRIEREMESSE KALKAR - Auf dem Weg zum Traumberuf

Informativ, kommunikativ, sympathisch… Das war dieSie fandstatt.Ob Azubi-Anwärter, Werkstudent, Minijobber im Einzelhandel, klassischer Büroangestellter oder Seiteneinsteiger mit konkreten Wünschen… wer suchte, wurde am Ende meist fündig.Überall an den Ständen der 114 Aussteller konnte ein altersmäßig buntgemixtes Publikum beobachtet werden, das mit großer Neugier Informationen der zahlreichen vakanten Stellen in sich aufnahm. Lockere Gespräche bestimmten das Geschehen. Teils ging es jedoch vor Ort bereits fachlich in die Tiefe - um abzuklopfen, ob man später eventuell zueinander passt. Besonders hervor stach das Interesse an technischen Berufen. Pluspunkt: Einige potenzielle Arbeitgeber hatten entsprechende Maschinen, Miniaturen oder Bildschirme aufgebaut, um direkt vor Ort in die Materie einsteigen zu können.Äußerst beliebt war die Speeddating Lounge - hier traf man sich für ein erstes persönliches Kennenlernen. Mögliche Bewerbung und anschließendes Gespräch im entsprechenden Unternehmen nicht ausgeschlossen. Für solche, die sich noch nicht so recht trauten oder noch keine konkreten Vorstellungen hatten, gaben Coaching-Lounge und Vortragsprogramm so einiges her. Da ging es unter anderem um das Finden des eigenen Traumberufs und den Weg dorthin, Persönlichkeitsentwicklung, das Thema Arbeiten in den Niederlanden oder Tipps für eine glückliche Karriere. Nicht selten gab es hier im Anschluss viele Fragen - was auch bewusst so gewollt war. Natürlich gab es zudem handfesten Rat bei der Agentur für Arbeit.