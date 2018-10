Herbst-, Trödel- und Büchermarkt am 14. Oktober in Kalkar

05.10.18

Ein sonniger Herbsttag, die Stadt ist gefüllt mit Trödlern, Bücherwürmern und Familien. Es klingt leise ein Akkordeon. Der Duft von einem kräftigen Eintopf und heißem Kaffee liegt in der Luft - so stellen sich die Veranstalter den diesjährigenvor.In der Altkalkarer Straße begrüßt der Hegering Kalkar die Besucher mit Jägertrödel und der Rollenden Waldschule der Kreisjägerschaft Kleve, die Jung und Alt spielerisch viel Wissenswertes über Wildtiere vermittelt. Alle Besucher sind eingeladen, dort gesammelte Kastanien 1 zu 1 gegen Gutscheine für köstliche Äpfel von Edelobst Raadts einzutauschen. Die Kastanien spenden die Jäger im Anschluss der Wildtier-Auffangstation am Tierpark Weeze.Wenige Schritte weiter öffnet sich der Blick auf den wunderschönen Kalkarer Marktplatz, wo pünktlich ab 11 Uhr die Trödler bereit sind, ihre Waren an den Mann oder an die Frau zu bringen. Der Trödelmarkt erstreckt sich diesmal über den gesamten Markt und auch die Monrestraße entlang bis zu Flinterhoff. Dahinter findet in diesem Jahr der Kinderflohmarkt statt. Hier können Kinder durch den Verkauf ihres gebrauchten Spielzeugs ihr Taschengeld etwas aufbessern. Für die Kinder fällt keine Standgebühr an. Um eine kurze schriftliche Anmeldung vorab wird gebeten ( info@schacky-events.de )! Direkt daneben hat sich der Werbering eine besondere Aktion einfallen lassen. Hier können große Kugelbahnen gebaut werden und kleine Ingenieure stellen ihr Können unter Beweis. Kinder unter sieben Jahren bauen bitte in Begleitung eines Erwachsenen.Rund um die Kirche kommen dann die Leseratten auf dem Büchermarkt ganz auf ihre Kosten. Hier werden besonders die Liebhaber antiquarischer Literatur fündig.Von 13 bis 18 Uhr dürfen dann auch endlich die Einzelhändler zum Verkaufsoffenen Sonntag ihre Pforten öffnen. Überall locken diese mit herbstlichen Angeboten. Switalla Masskonfektion bietet zum Beispiel, neben den obligatorischen 20% auf Eterna-Hemden und Accessoires, auch attraktive Angebote bei den Maßanfertigungen.Auch für die kulinarischen Genüsse ist ausreichend gesorgt. Ob eine cremige Kürbissuppe, ein herzhaftes Gulasch, ein saftiger Gänseburger vom Beginenhof bei Flinterhoff, die klassische Grillwurst oder süße Crêpes - es findet sich etwas für jeden Geschmack. Von Flinterhoff, über die Bücherei bis hin zur Bürgerstube, überall ist der Herbst eingezogen. Der Werbering Kalkar aKtiv und die Stadt Kalkar freuen sich auf ein gelungenes Herbstfest.Anmeldungen für den Trödelmarkt bitte an das Marktbüro Vogt, office@vogt24.de , Tel. 0281-89151.