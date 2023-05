Heißes Insel-Feeling

auf dem großendem Sonnenuntergang entgegentanzen möchte, darf sich auf sommerliche Leichtigkeit und heiße Mallorca-Vibes gefasst machen. So sieht der perfekte Urlaub aus!Inmitten(ab Einbruch der Dunkelheit) darf dann ausgelassen zu DJ-Musik getanzt werden, umringt von. Selbstverständlich ist neben dem perfekten Hit-Mix auch für die richtigen Showeinlagen gesorgt:heizen dem Dance-Publikum ordentlich ein. Nur gut, dass es in dereine frische Brise und somit die wohlverdiente Abkühlung gibt. Relaxen in gemütlichen Lounge-Möbeln und beim Chillen dem Beat der Musik lauschen - hier erleben die Gäste Insel-Feeling pur!Uhr geht es zurLust auf Party im Freizeitpark? Dann auf zumTickets (inkl. Getränke und Entertainment gem. dem All-inklusive-Light-Prinzip) gibt es im Vorverkauf (bis zum 17. Juni)unter www.wunderlandkalkar.eu zahlen Damen und HerrenEinab 18.30 Uhr ist bereitsbuchbar