Heiße Beats - und ein DJ auf dem Kühlturm

DJ Dominik Look (Magic Sound) gibt an diesem Abend den Ton an. Er dreht seine Plattenteller hoch oben auf der Plattform des Kühlturms inund schickt heiße Beats über den Rhein. Spätestens dann wissen alle: Es ist Zeit für das großeLos geht es- mitgebracht werden dürfen gute Laune und Lust auf eine richtig coole Party. Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlen die Attraktionen rund um die Location in ihrem schönsten Glanz, ein unvergessliches Summernight-Feeling mit Feuerkörben ist garantiert. Die bekanntesten Mallorca-Hits sorgen dafür, dass die Menge ganz schön ins Schwitzen kommt – wie gut, dass so nah am Rhein hin und wieder eine kühle Brise weht. Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt. Pommesbude (gegen Aufpreis) und (Cocktail-) Bar sorgen für eine Stärkung und den Frischekick für durstige „Mitsänger und -sängerinnen“.Für Ah´s und O´s oder den ein oder anderen Lacher sorgt Entertainer Eddie mit Feuerjonglage-Einlagen und unterhaltsamen Acts. Gutgelaunt und mit feschem Hüftschwung geht es mit einem prickelnden Getränk in der Hand zur Rheinufer Beachbar. Sommerliche Leichtigkeit liegt in der Luft - hier laden Loungemöbel zum Entspannen ein.