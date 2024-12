GreenLive 2024: Erfolgreiches Branchen-Event mit großem Zuspruch – Neuer Termin für 2025 steht fest

Die GreenLive 2024, die führende Agrarmesse im Rheinland, verzeichnete auch in diesem Jahr eine beeindruckende Bilanz: Über 13.000 Fachbesucher und rund 200 Aussteller trafen sich vom 2. bis 4. Dezember im Wunderland Kalkar, um neueste Trends, Technologien und Lösungen der Agrarbranche zu präsentieren und sich auszutauschen.Die Messe, die als Leitplattform für Nutztierzucht, Pflanzenbau und Agrartechnik gilt, begeisterte mit praxisnahen Sonderprogrammen wie dem „Kälber Spezial“, bei dem Experten wie Dr. Linus Klingenberg und Kai Aumann aktuelle Erkenntnisse zur Kälbergesundheit teilten. Ein weiteres Highlight war der Besuch von NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen. In ihrer Rede hob sie die Herausforderungen der Milcherzeuger hervor und sprach sich für Bürokratieabbau und praxisnahe Lösungen aus. Beim Messerundgang diskutierte sie mit Landwirten und Ausstellern über aktuelle Probleme und Ansätze.Auch die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung prägten das Geschehen. Die Ausstellung zeigte, wie innovative Technologien und moderne Methoden die Branche in eine zukunftsfähige Richtung lenken können. Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Influencerin Marie Hoffmann, die am LVM-Stand Öffentlichkeitsarbeit für Landwirte leistete und die Messe einem breiteren Publikum zugänglich machte.Nach dem großen Erfolg in diesem Jahr steht der Termin für die nächste GreenLive bereits fest: Vomwird die Messe erneut in Kalkar stattfinden. Besucher und Aussteller können sich schon jetzt auf ein umfangreiches Rahmenprogramm, spannende Vorträge und weitere Innovationen freuen.Weitere Informationen zur GreenLive 2025: www.greenlive-kalkar.de