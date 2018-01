"Gastro_Tek 2018" - Eine Bereicherung für die Region

Fachmesse Gastro_Tek 2018 hält für JEDEN der Hotellerie- und Gastronomiebranche maßgeschneiderte Lösungen parat. Vom fertigen Hotelzimmer direkt am Eingang, über Luftmatratzen für Hotelbetten und neuartige Grills bis hin zum verzehrbereiten Kult-Bier auf einem der gemütlichen "Marktplätze" ist nahezu alles vertreten. Wer am Montag, den 22. und Dienstag, den 23. Januar durch das Tor des Messe- und Kongresszentrums Kalkar schreitet merkt schnell: Hier gibt es den besten Mix aus Innovationen, Trends und Altbewährtem. Keine Frage, die Gastro_Tek ist eine Bereicherung für die Region!



Hotels, Restaurants, Großhandel, Cafés, Imbissstuben, Sportcafés, Partyservice-Agenturen, Gaststätten wie auch Diskotheken müssen stets auf dem neuesten Stand gehalten werden. Manchmal keine leichte Aufgabe. Intensive Gespräche und professionelle Beratung mit persönlichem Flair auf der Gastro_Tek helfen dabei, den richtigen Weg zu finden. 6.000 m² Ausstellungsfläche bieten sowohl deutschen als auch niederländischen Herstellern, Großhändlern und Lieferanten eine ausreichend große Plattform, ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Von TECHNISCH bis KULINARISCH finden Besucher bei ihnen alles, was ihr Unternehmen einzigartig machen soll. Veranschaulicht wird das Ganze durch spezielle Vorführungen. Sie sollen "Lust auf mehr" machen. Mit dabei sind u.a.:

...Angela Janßen, Küchenmeisterin der Wunderland Kalkar Freizeitpark GmbH mit ihrer Live-Kochshow auf der Bühne. Sie präsentiert an beiden Tagen Gerichte aus dem Kochbuch ihres Lehrmeisters und Mentors Robert Hülsmann.

...die Firma CARBONE Handels GmbH & Co. KG mit ihrer Aktion "Live-Kaffeerösten am Stand" sowie anschließender Verkostung.

...das Berufskolleg Kleve mit einer Präsentation i.S. Aus- und Weiterbildung. Die Gastro_Tek ist DER Ort für Hotel- und Gastronomieprofis im Jahr 2018. Vom Angebot



überzeugen dürfen sich registrierte Fachbesucher - sie erhalten freien Zugang zur Messe.



Tickets und weitere Informationen gibt es unter



Öffnungszeiten "Gastro_Tek 2018":



Montag, 22. Januar 2018 von 11:00 Uhr - 19:00 Uhr

Dienstag, 23. Januar 2018 von 11:00 Uhr - 19:00 Uhr



Ort:



Messe- und Kongresszentrum Kalkar (HanseHalle Kalkar)

-auf dem Gebiet des Wunderland Kalkar-

Griether Str. 110-120

