Ganz locker zum Traumjob

Das Wunderland Kalkar lädt am 5. und 6. März 2022 zum "Jobberday" ein

Mal etwas anderes ausprobieren, sich entfalten, mit Menschen arbeiten, Geschick beweisen oder gar über sich selbst hinauswachsen - und das alles in einem tollen Team und an einem Ort, an dem andere Urlaub machen! Mal ehrlich… da lohnt es sich doch gleich doppelt den baldigen Jobberday des Wunderland Kalkars genauer unter die Lupe zu nehmen. Hier werden keine wunder-vollbringenden Helden gesucht, dafür aber flexible und bodenständige Vollzeit-, Teilzeit- und Aushilfsjobber für die Saison 2022. Wer noch viel Herz für die Gastronomie/den Freizeitbereich und eine ordentliche Portion Engagement mitbringt dürfte gute Karten im Bewerbungsgespräch haben.



Das Wunderland Kalkar freut sich, die potentiellen neuen Kolleginnen und Kollegen am Samstag, den 5. März (von 12.00 - 16.00 Uhr) und am Sonntag, den 6. März (von 12.00 - 14.00 Uhr) begrüßen zu dürfen. Dann können sich Bewerber aller Altersklassen - vom Studenten bis zum 70+ler - sowie „Wiederholungstäter“ über vielseitige Aushilfsjobs, sozialversicherungspflichtige Festverträge auf Gleitzonenbasis oder 30/40-Stunden-Verträge informieren. Im Angebot sind sowohl Tätigkeiten unter der Woche als auch Wochenend- und Ferienjobs für die Saison in Kernie´s Familienpark vom 9. April bis zum 30. Oktober. Wer sich eher zur Arbeit im Hotel- und Messebereich berufen fühlt darf dies frei von der Leber weg sagen. Gerne sprechen die Verantwortlichen des Jobberdays nach einem lockeren und persönlichen Gespräch auch mal Empfehlungen aus. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Bewerbungsunterlagen nicht vergessen, so können bereits gemachte Erfahrungen vielleicht zum Traumjob verhelfen. Fragen sind übrigens jederzeit herzlich willkommen.



Natürlich müssen nicht nur Anforderungen erfüllt werden - die Bewerber dürfen auch so einiges vom hoffentlich baldigen Arbeitgeber erwarten. Ein jeder trägt eigene Verantwortung, findet Unterstützung bei großartigen Kollegen und freut sich mit den Gästen, wenn diese ihr All-inklusive Urlaubsfeeling genießen. Weitere Vorteile sind u.a.: Es gibt einen guten Stundenlohn, ein wirklich einfaches Online-Schichtplanungssystem, man kann sich weiterentwickeln (vielleicht sogar im Wunderland Kalkar ausbilden lassen) und hat gratis Zutritt zum Sportraum.



Folgende (Aushilfs-)Tätigkeiten sind im Wunderland Kalkar und in Kernie´s Familienpark zu besetzen:

• an der Kasse

• im Souvenirshop

• an der Rezeption

• in der Fahrgeschäft-Betreuung

• im Kart-Bereich

• in der Hotel- und Parkanimation

• im häuslichen Dienst

• im gastronomischen Bereich

o Familienpark Gastronomie

o Service Restaurants

o Küche

o Kneipenstraße

• im Auf- und Abbau im Messe- und Kongresszentrum sowie für Events



Schüler, die in den Ferien im Gastronomiebereich arbeiten wollen, müssen zum Zeitpunkt des Arbeitsantritts bereits 16 Jahre alt sein. Zudem erfordern manche Einsätze im Familienpark oder in anderen Bereichen die Volljährigkeit (u.a. Betrieb der Fahrgeschäfte, in der Kneipenstraße sowie auf der Kartbahn erst ab 18 Jahren aufwärts). Auch sind Deutsch- und/oder Niederländischkenntnisse erwünscht.



Bei gegenseitigem Interesse am 5. oder 6. März erfolgt schnellstmöglich die Einladung zu einem konkreten Vorstellungstermin.



Bereit für neue Herausforderungen? Dann auf zum Jobberday ins Wunderland Kalkar!



Rahmendaten:

Was: „Jobberday 2022 im Wunderland Kalkar“

Wann/Wie spät: Samstag, 5. März (12.00 - 16.00 Uhr)/ Sonntag, 6. März (12.00 - 14.00 Uhr)

Wo: Wunderland Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar (Eingang über die Rezeption)



(Im Wunderland Kalkar gilt die 2G plus-Regel. Es wird darum gebeten einen entsprechenden Impf-/Genesenen-/Testnachweis sowie einen Mund- und Nasenschutz mitzubringen.)