Es „oktoberfestelt“ im Wunderland Kalkar

„Ja hamma heut scho'?“ - Na klar,Wies´n-Fans warten schon sehnsüchtig darauf.steppt wieder der Bär in der blau-weiß und mit Wimpeln geschmückten Eventhalle. Wer gerne eine zünftige Gaudi mit Erinnerungsfaktor erleben möchte, darf sichauf mega Stimmung und fesche Musik von den Lechis und den Meulenbloazers freuen. Do legst di nieda!Ihre Truppe ist alle Jahre wieder in Kalkar und sorgt für Begeisterung pur:aus Molenhoek ist quasi schon heimisch im Wunderland Kalkar. 45 Jahre Bandgeschichte und kein bisschen leise - gutgelaunt zieht das „Dweilorchest“ durch die Reihen und stiftet das Publikum zum Schunkeln, Jodeln und Mitsingen an.Im Sauseschritt ins Wunderland… der Weg ist leicht zu finden. Einfach immer der guten Laune nach! Von der versprüht dieam Oktoberfestabend mehr als genug. Mal geht’s von der Bühne rauf auf den Tisch, denn wieder hinab zum Bad in die Menge. Sie haben vom Oberkrainer, über Chart- und Rocksongs bis hin zu den aktuellen Mallorca-Hits alles im Gepäck, was dem Publikum gefällt und sind selbstverständlich auch instrumentenmäßig gut aufgestellt. Akkordeon, Trompete, Bariton… Abwechslung ist hier Trumpf. Zudem haben die Lechis in ihrer fröhlich-charmanten Art immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Sie gehören zu den angesagtesten Partybands im ganzen Bundesgebiet. Ihr absolutes Highlight: Eine Alphornshow!Schmarrn wird an diesem Abend ganz bestimmt nicht verzapft, nur herrlich kühles Weizenbier (zu knackigen Brezeln). Außerdem werden draußen auf der Terrasse vor der Halle wieder stilechte Oktoberfest-Partyspiele angeboten. So zum Beispiel Hau den Lukas, Bierkrugschieben oder das bayrische Stockfangspiel. Ob Madl oder Bua - wer stark, schnell und/oder geschickt ist gewinnt. Im Anschluss geht es natürlich wieder zum Feiern ins „guate Stüberl“.Es „oktoberfestelt“ ganz gewaltig im Wunderland Kalkar.gibt es im Vorverkauf (bis zum 30. September)unterzahlen Damen und HerrenEin komplettes