Es ist "Kerniezeit" - Saison-Kick-off 2020 am 10. April in Kernie's Familienpark

Freudige Echos hallen im haushohen Kühlturm, Kinder lassen selbst cremiges Softeis in süße Waffeln laufen und von hinten streift ein sachter Luftzug fliegender rosa Elefanten den Nacken... Diese außergewöhnliche Kombination gibt es so wohl nur in- und das schon ganz bald wieder!. Bunt und fröhlich ist die Begrüßung, dennwerden die Maskottchen Kernie und Kerna auf der Bühne zu ihrem ganz persönlichen Titellied singen und tanzen, bevor offiziell das Eröffnungsband durchschnitten wird. Dahinter erheben sich bereits Vertical Swing und Atlantis in luftige Höhen, Achter- und Wildwasserbahn rauschen über die Schienen und Stelzenläufer Eddie verblüfft die Gäste mit Zaubertricks. Herzlich willkommen, welcome, hartelijk welkom - es ist "Kerniezeit"!Wer schon einmal hier war weiß, dassihre Freude haben werden.gibt es wiederAber auf welche Attraktion soll es zuerst gehen? Lieber eine Runde mit dem Rio Grande fahren, im Jungle Town rumkraxeln, vom Riesenrad aus den Fahrgastschiffen auf dem Rhein Grüße zurufen oder Vollgas auf der Kartbahn geben (gegen Aufpreis)? Bei so viel Action wird es ganz schön warm - wie gut, dass es im Brütermuseum herrlich kühl ist. Doch halt, was ist das? Gegenüber schlängelt sich eineist sie und lädt dazu ein, mit Teppichen hinabzusausen. Wer ist als Erste(r) unten? Das macht Spaaaaaaaß!findet dann bereits das erste Eventwochenende statt. Mit einem guten alten Bekannten: dem Osterhasen. Schon aus der Ferne ist er an seinen langen, hin und her wippenden, Löffelohren zu erkennen. Gemeinsam mit Kernie läuft er nach der Begrüßung am Eingang durch den Park, lässt sich knuddeln und steht zur Verfügung für Selfies.Das ganze Jahr über hat der Osterhase sie gehütet wie seinen Augapfel -Nun wird er sie mit vielen anderen bunten und schokoladigen Exemplaren an beiden Tagen um jeweils 14.00 Uhr im Park verstecken und die Kinder beim Suchen anfeuern. Den "goldigen" Gewinnern winken tolle Preise.Morgens und mittags können Eier dekoriert werden oder sich Nachwuchs-Osterhasen als eben solche schminken lassen. Wer Meister Lampe Konkurrenz machen möchte bekommt die passenden Hasenohren dazu. Beim "Auf Wiedersehen" ab 17.00 Uhr am Ausgang gibt es noch eine kleine Wegzehrung. Übrigens:Lecker!Musiktalente, Freibeuter, Helden aus TV und Kino oder solche, die im Alltag Leben retten, Künstler, Tänzer, Hexen, Vampire und der Weihnachtsmann... Sie alle zählen schon ungeduldig die Tage bis zu IHREM großen Thementag. Und davon gibt es 2020 wieder so einige. Mit Vorführungen und tollen Specials:OstereiersucheKernie und der Osterhase begeben sich mit den Kindern auf große OstereiersucheMusic Day (mit Musikgruppen und Marching Bands)Piratentag (die Freibeuter entern das Wunderland)Heroes of Wunderland (mit vielen Cosplay-Charakteren): Zirkustag (mit Vorführungen und Zirkusworkshop)Lange SommerabendeDer Park hat bis 20.00 Uhr geöffnet und hält so einige Highlights bereit: Grillen auf der Terrasse desGrand Café (gegen Aufpreis), Live-Unterhaltung von Straßenkünstlern, Musiker & Tänzerinnen undvieles mehr.Heldentag (den Helden des Alltags über die Schulter schauen)Halloween (kindgerechter Gruselalarm auch für die Kleinsten)Winter-Wunderland (Ho-Ho-Ho!)Unverzichtbar ist auch 2020Nicht nur während der Thementage gibt er Akrobatik-Shows und Walking-Acts zum Besten, knüpft kleine und große Ballontiere und bringt alle zum Lachen. Er ist immer dort anzutreffen wo gerade was los ist, denn Eddie liebt das Getümmel.finden diese im Wechsel zu denMit dabei: unzählige Künstler. Zauber, Akrobatik und großes Staunen ist genau ihr Ding. Der Zirkus gastiert im Juli und August in den Sommerferien im Wunderland Kalkar.Auchkönnenerworben werden! Dieund beinhaltet:Es lohnt sich!