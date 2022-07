Eine wahrhaft königliche Show: Queen Tribute Night

Sie istschlechthin - die BandDie frischgebackenen Gewinner des niederländischen Contests "Battle of the Bands" haben eine Vision: den Songs der legendären Musiker rund um Freddie Mercury ihren ganz eigenen Glanz zu verleihen, kraftvoll und energiegeladen. Ihre Show ist eine wahre Ode an die legendäre britische Rockformation Queen - am Samstag, den 20. August lassen sie die Stimmung in der Eventhalle des Wunderland Kalkar in den grandiosesten Tönen explodieren.Einlass ist um 21.00 Uhr, das musikalische Feuerwerk wird ab 21.30 Uhr gezündet. Das Quartett von Queen Must Go On versetzt zurück in die goldenen Jahre des Rock. Sie spielen alle bekannten Lieder wie "Don't Stop Me Now", "We Are The Champions", "Bohemian Rhapsody", "A Kind Of Magic" und natürlich "The Show Must Go On" - aber auch Lieder aus den frühen Tagen der Band. In unverkennbarer Freddie-Pose, mit der Siegerfaust zum Himmel, bringt Frontsänger Ward Palmen die Bühne zum Beben. Dieser Abend wird unvergesslich werden - "It will be a night to remember"!Lust auf atemberaubende Musiker und eine "königliche" Show?