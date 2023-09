Auf Tuchfühlung mit Kreaturen der Nacht…

Wer fliegt so forsch durch Park und Wind? Es istmit… seiner gruuuuseligen Gefolgschaft. Angsthasen sollten jetzt fix die Beine in die Hand nehmen und rennen. Alle anderen dürfen sich auf den Spaß ihres Lebens freuen.lockt wieder einVor allem Zombies, Hexen und Co. wollten es sich nach dem großen Gruselhaus-Erfolg des vergangenen Jahres nicht nehmen lassen, sich erneut von ihrer unheimlichsten Seite zu präsentieren.gibt esununterbrochenen Halloween-Spaß an nahezu jeder Ecke zu erleben.Nach einem leckeren Hexengebräu am Eingang betreten alle Besucher „auf eigene Gefahr“ Kernie´s Familienpark. Selbstverständlich ist für jeden wieder das Passende dabei. Da wären zum Beispiel das beliebtean der riesigen Feuerschale unter professioneller „Hexen-Aufsicht“, fratzenmäßiges(die nachher mit heimgenommen werden dürfen) oder lustige. Wer nicht gerade darauf aus ist von Zombiepiraten, Geistern, Monstern oder anderen Unterweltgestalten umgarnt zu werden, kann kurzfristig bei deruntertauchen. Diese wird an einer überraschenden Stelle stattfinden. Aber Achtung: Sogar hier verstecken sich Kreaturen der Nacht und gehen auf Tuchfühlung. War das in den Nebelschwaden etwa ein schiefes Grinsen? *Brrrrr*…samt Sarg in seiner hochherrschaftlichen Zeltpagode. Einmal das Cape glattgestrichen, die Zähne ordentlich gefletscht… und fertig ist das Erinnerungsfoto. Ob man ihn imantreffen wird, bleibt noch offen. Eines ist jedoch klar: Auch dieses Mal wird es wieder unterschiedliche Bereiche zum Erkunden und Gruseln gebenversteht sich. An was im Laboratorium wohl so alles geforscht und experimentiert wurde? Besser nichts anfassen und ganz schnell rüber ins verrückte Krankenhaus huschen. Dort könnte man glatt den Verstand verlieren. Das wird aber nicht passieren, denn am Ende warten wieder die liebenswerten Wunderland-Hexen und belohnen alle mutigen Kinder, die sich getraut haben, mit einer kleinen Überraschung.zieht noch einmal diedurch den Park in Richtung Ausgang. Hier gibt es dann ein herzliches „Auf Wiedersehen“ - Vorfreude ist schließlich die schönste Freude.An den Halloween-freien Tagen gibt es ebenfalls viel zu erleben. Da wäre zum Beispiel Kernie´s Minidisco. Einmal nach links, einmal nach rechts, die Hände in die Höhe… das Wunderland-Maskottchen ist ein wahrer John Travolta auf der Bühne und garantiert ebenso mitreißend. Das gilt natürlich gleichermaßen für Clown Eddie, der an bestimmten Tagen sowohl auf der Straße als auch im Theater bei seiner lustigen One-Man-Show „Eddie hat Geburtstag“ anzutreffen ist. Da bleibt kein Auge trocken.