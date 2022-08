Achtung, frisch poliert!

Am 25. September findet die nunmehr 25. Kernwasser Wunderland-Ausfahrt des Clever-Oldtimer-Clubs statt

Achtung, frisch poliert! Bei der diesjährigen 25. Kernwasser Wunderland-Ausfahrt des Clever-Oldtimer-Clubs stellt sich dennoch die Frage, wer oder was mehr strahlt: Chrome und Lack der teilnehmenden Oldtimer oder die Gesichter der stolzen Besitzer. Fest steht jedenfalls, dass das Treffen am Sonntag, den 25. September 2022 im "Kernie" ein ganz Besonderes ist. Ein Vierteljahrhundert lang sind Volkswagen, BMW, Gogo-Mobil, Borgward, A-Ford, Opel Olympia, Mercedes, Rolls Royce, Triumph und auch Citroen dem C-O-C bereits treu, kommen alljährlich von weit über die Ruhrgebietsgrenze hinaus und starten zur großen Niederrhein-Tour. "Es ist jedes Jahr wieder ein einzigartiges Erlebnis", so Schriftführer und Vorstand des Clever-Oldtimer-Clubs Ralf Vellmann, der sich bereits sehr auf das Klassik-Get-Together freut.



Ob kraftvoll in Schwarz, flott in Rot, verträumt in Blau oder elegant in Weiß...die alten "Schätzeken" kommen in den unterschiedlichsten Ausführungen daher - und auch die Fahrer zeigen ihre schicke Seite, manche erscheinen sogar standesgemäß mit Fliege. Maximal 40 Oldtimer-PKW und Motorräder bis Baujahr 1985 sind am Jubiläumstag dabei. Das bewährte Programm sieht auch in diesem Jahr zunächst um 8.00 Uhr die Begrüßung der Fahrer(innen) sowie ein reichhaltiges Frühstück im Wunderland Kalkar vor. Nach der Fahrerbesprechung fällt um 10.15 Uhr der Startschuss zur ersten Runde über den schönen Niederrhein. Die Teilnehmer fahren einzeln mit Streckenempfehlungen (inklusive kleiner Rateaufgaben). Nach dem Mittagessen um 12.30 Uhr folgt ab ca. 14.00 Uhr der zweite Streckenabschnitt. Insgesamt werden 100 Kilometer zurückgelegt bis am Ende wohlverdient Kaffee und Kuchen und die abschließende Preisverleihung in den drei Gruppen "Motorräder bis 1985", "PKW A1 Klasse bis 1960" und "PKW A2 Klasse 1961 bis 1985" warten.



Wie immer gilt: Einen sportlichen Anspruch hat die Oldtimerausfahrt nicht. Alle Originale in gut erhaltenem Zustand können mitmachen. Hierzu zählen Oldtimer-PKWs bis 1985 und Motorräder bis Baujahr 1985. Wer sich der C-O-C-Familie anschließen möchte, kann sich noch zur Kernwasser Wunderland-Ausfahrt des Clever-Oldtimer-Clubs anmelden. Bewerbungen sind bis zum 18. September per E-Mail: C-O-C@gmx.net oder unter Tel. 02821/9525 (H. Hölscher/ bis 28. August ab 20.00 Uhr) möglich. Teilnehmer, die gerne im Wunderland Kalkar übernachten wollen, melden sich bitte telefonisch unter Tel. 02824/910 230. Die Teilnehmer werden gebeten keine Hunde mitzubringen, da diese auf dem Gelände nicht gestattet sind.