Abenteuer voraus im Wunderland Kalkar Freizeitpark
Saisonstart mit Spiel, Spaß und vorfreudigem Kribbeln
Noch sind es ein paar Wochen bis zu diesem großen Moment, doch im Wunderland Kalkar Freizeitpark laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Hinter den Kulissen wird geplant, geschraubt, gepflanzt und geprobt. Am Samstag, dem 28. März um 10 Uhr startet die neue Saison – pünktlich vor den Osterferien vom 30. März bis 11. April. Dann wird der Park erneut zum Treffpunkt für kleine und große Entdecker, die sich auf über 30 Attraktionen und ein abwechslungsreiches Street-Entertainment-Programm freuen dürfen. Beste Voraussetzungen für einen rundum gelungenen Frühlingsausflug mit der ganzen Familie.
Abenteuer & Maskottchenspaß
Hoch hinaus geht es im spektakulären Vertical Swing im ehemaligen Kühlturm, der Mutige in luftige Höhen bringt. Wer lieber selbst Gas gibt, dreht eine Runde auf der Kartbahn. Das Pferdekarussell Merry Go Round begeistert die Jüngsten, während die Wildwasserbahn für spritzige Abenteuer sorgt - und in Kernie’s Dorf lädt zudem ein großzügiger Spielbereich zum Klettern und Toben ein. Mit dabei sind natürlich auch Maskottchen Kernie und seine beste Freundin Kerna. Die beiden können es kaum erwarten, ihre kleinen und großen Gäste zu begrüßen. Hinter den Kulissen haben sie sogar neue Tänze einstudiert, um gemeinsam mit den Kindern zu feiern und für beste Stimmung zu sorgen.
Osterfreude & Ferienerlebnisse
Mit dem Saisonstart beginnen auch die Osterferien (30. März bis 11. April). „Selbstverständlich hat der Wunderland Kalkar Freizeitpark auch am Osterwochenende geöffnet“, so Geschäftsführer Marten Foppen. „Das ist die Zeit, in der viele Familien bewusst gemeinsame Erlebnisse planen. Wir finden es schön ein Teil der daraus entstehenden Erinnerungen zu sein.“ Bleibt die Frage, ob der Osterhase sich wohl auch mal auf eine der Attraktionen traut? In jedem Fall wird er an den Osterspaß-Tagen wieder „Das goldene Ei“ für die Kids verstecken.
Der Wunderland Kalkar Freizeitpark hat vom 28. März bis 1. November 2026 geöffnet und ist ideal geeignet für Kinder von 3 bis 12 Jahren - aber auch für Ältere. Inbegriffen sind mehr als 30 Attraktionen und Spielgeräte, Pommes frites, Eis, Softgetränke und herrlich duftender Kaffee in Kerna´s Bäckerei (wo es übrigens noch mehr Leckereien zu kaufen gibt). Nähere Informationen zu Tickets, Preisen, Öffnungszeiten und Ausnahmen gibt es unter www.wunderlandkalkar.eu.
Ticketpreise Wunderland Kalkar 2026
Die Preise sind auch in der Saison 2026 größtenteils unverändert geblieben.
Datierte Tagestickets bis 1,29 m und ab +65 Jahre sind ab 23 € erhältlich - Tickets ab 1,30 m ab 28 €. Klassenfahrten können für 16,50 € online gebucht werden. Flexible Tageskarten kosten im Onlineshop 33,50 €. Gruppen ab 20 Personen aufwärts können für 26,50 €/Person online gebucht werden. Das Nachmittagsticket ist an bestimmten Tagen für 18,25 € für die Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr online buchbar.
Kinder bis 2 Jahren erhalten kostenlosen Eintritt.
Tickets Preis Onlineshop Preis Tageskasse
Datierte Tageskarte ab 23 € 31,50 €
bis 1,29 m
Datierte Tageskarte ab 28 € 36,50 €
ab 1,30 m
Datierte Tageskarte ab 23 € 31,50 €
ab +65 Jahre
Kinder bis einschl. 2 Jahre kostenlos kostenlos
Flexible Tageskarte 33,50 € nur online
Saisonkarte 99,50 € nur online
Nachmittagsticket 14-17 Uhr 18,25 € nur online
(an bestimmten Tagen)
Klassenfahrt 16,50 € nur online
Gruppen (ab 20 Personen) 26,50 € nur online
Parkschein (pro Tag/Auto) 8,00 € 8,00 €
Thementage 2026 im Wunderland Kalkar
• Saisoneröffnung: 28. März
• Osterspaß: 5. und 6. April
• Halloween: 10. und 11. Oktober sowie jeden Tag in den Herbstferien (17. Oktober bis 1.
November)
• Wunderlight Kalkar: 20. November bis 31. Januar 2027
• Weitere Termine unter Vorbehalt