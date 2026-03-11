Abenteuer voraus im Wunderland Kalkar Freizeitpark

Hoch hinaus geht es im spektakulären Vertical Swing im ehemaligen Kühlturm, der Mutige in luftige Höhen bringt. Wer lieber selbst Gas gibt, dreht eine Runde auf der Kartbahn. Das Pferdekarussell Merry Go Round begeistert die Jüngsten, während die Wildwasserbahn für spritzige Abenteuer sorgt - und in Kernie’s Dorf lädt zudem ein großzügiger Spielbereich zum Klettern und Toben ein. Mit dabei sind natürlich auch Maskottchen Kernie und seine beste Freundin Kerna. Die beiden können es kaum erwarten, ihre kleinen und großen Gäste zu begrüßen. Hinter den Kulissen haben sie sogar neue Tänze einstudiert, um gemeinsam mit den Kindern zu feiern und für beste Stimmung zu sorgen.Mit dem Saisonstart beginnen auch die Osterferien (30. März bis 11. April). „Selbstverständlich hat der Wunderland Kalkar Freizeitpark auch am Osterwochenende geöffnet“, so Geschäftsführer Marten Foppen. „Das ist die Zeit, in der viele Familien bewusst gemeinsame Erlebnisse planen. Wir finden es schön ein Teil der daraus entstehenden Erinnerungen zu sein.“ Bleibt die Frage, ob der Osterhase sich wohl auch mal auf eine der Attraktionen traut? In jedem Fall wird er an den Osterspaß-Tagen wieder „Das goldene Ei“ für die Kids verstecken.Die Preise sind auch in der Saison 2026 größtenteils unverändert geblieben.Datierte Tagestickets bis 1,29 m und ab +65 Jahre sind ab 23 € erhältlich - Tickets ab 1,30 m ab 28 €. Klassenfahrten können für 16,50 € online gebucht werden. Flexible Tageskarten kosten im Onlineshop 33,50 €. Gruppen ab 20 Personen aufwärts können für 26,50 €/Person online gebucht werden. Das Nachmittagsticket ist an bestimmten Tagen für 18,25 € für die Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr online buchbar.Kinder bis 2 Jahren erhalten kostenlosen Eintritt.Datierte Tageskarte ab 23 € 31,50 €bis 1,29 mDatierte Tageskarte ab 28 € 36,50 €ab 1,30 mDatierte Tageskarte ab 23 € 31,50 €ab +65 JahreKinder bis einschl. 2 Jahre kostenlos kostenlosFlexible Tageskarte 33,50 € nur onlineSaisonkarte 99,50 € nur onlineNachmittagsticket 14-17 Uhr 18,25 € nur online(an bestimmten Tagen)Klassenfahrt 16,50 € nur onlineGruppen (ab 20 Personen) 26,50 € nur onlineParkschein (pro Tag/Auto) 8,00 € 8,00 €