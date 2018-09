21. Euregio-Rhein-Waal-Ausfahrt der Old- und Youngtimer startet erneut im Wunderland Kalkar

21.09.18

Prächtig kommen sie daher, in glänzendem Chrom und kräftigen Farben. Sie werden gehegt, gepflegt, regelmäßig poliert und abgöttisch geliebt…. Die Rede ist von Old- und Youngtimern, bereit für ihre große alljährliche Tour über den Niederrhein. Wenn die Teilnehmer derim Wunderland Kalkar aufeinandertreffen, dürfte die Freude zunächst groß sein. Schließlich sind einige Fahrer (samt Begleitung) schon seit Jahren dabei, für andere ist es wiederum Premiere. In dieser großen Klassiker-Familie ist jeder herzlich willkommen!Bevor jedoch die Ausgabe der Startunterlagen sowie eine detaillierte Fahrerbesprechung erfolgen, gibt es (wie in den Vorjahren auch) zunächst ein abwechslungsreiches Frühstück für alle Beteiligten. Gut gestärkt geht es dann los zur ersten, 70 km langen, Etappe. Die zweite Etappe folgt nach dem Mittagessen und ist nochmals 45 km lang. Genügend Zeit, um das „Kleinod“ von Zuschauern am Wegesrand ausgiebig bestaunen zu lassen. Ein kurzer Gruß, einmal schnell gehupt und schon geht es weiter… über das nächste Dorf, durch die nächste Stadt, vorbei an Wiesen und Feldern. Nach Wiedereinkehr im Hotel-, Business- und Freizeitpark erfolgt im Anschluss an Kaffee und Kuchen eine abschließende Preisverleihung in den drei Gruppen „Motorräder“, „Fahrzeuge bis 1960“ und „Fahrzeuge ab 1961 bis 1986“.An diesem Sonntag trifft Jung auf Alt: Teilnehmen können alle Originale in gut erhaltenem Zustand. Hierzu zählen Oldtimer-PKW´s bis Baujahr 1980, Motorräder bis Baujahr 1978 und Youngtimer-PKW´s bis Baujahr 1986 (klassische Fahrzeuge auf Anfrage - nur in gutem Zustand, keine Repliken).Horst Hölscher, Vorsitzender des Clever-Oldtimer-Clubs, ist schon voller Vorfreude: „Die Ausfahrt des Clubs findet auch dieses Mal wieder in Kooperation mit dem Wunderland Kalkar statt. Es ist phantastisch, wie viele verschiedene Modelle jedes Mal dabei sind. Gogo-Mobil, Borgward, BMW, A-Ford (Ende 20er - Anfang 30er), Opel Olympia (dieses Mal aus der Eifel), Mercedes, Rolls Royce sowie verschiedene Zweiräder blinken an diesem Tag um die Wette.“ Er fügt hinzu: „Die Fahrer kommen aus der Eifel, Nordholland sowie dem Ruhrgebiet, Krefeld, Leverkusen, Leichlingen, Köln, Aachen und dem gesamten Kreis Kleve. Einige fahren auf eigener Achse zum Treffen, andere mit Anhänger - teils bis zu 120 km. Wir freuen uns natürlich, dass sich die Euregio-Rhein-Waal-Ausfahrt immer weiter rumspricht und so große Kreise zieht.“Bedanken möchte sich Organisator Hölscher an dieser Stelle auch bei Christoph Weyers, der über 10 Jahre Schriftführer und seine rechte Hand bei der Organisation der Oldtimer-Ausfahrt war. Ab 2018 darf Hölscher den neuen Koordinator und Schriftführer Ralf Vellmann im Team begrüßen. „Ich bedanke mich herzlich für Christophs langjährige Treue und freue mich schon auf eine gute zukünftige Zusammenarbeit mit Ralf. Ebenfalls gilt mein Dank Han Groot Obbink, Jessica Stokman und Carolin Semelka vom Wunderland Kalkar. Eine Ausfahrt wie die unsere lebt nicht zuletzt auch durch die tatkräftige Unterstützung aller Mitwirkenden.“Wer in Besitz eines Old- oder Youngtimers ist und eine unvergessliche Zeit unter Gleichgesinnten verbringen möchte, kann sich noch kurzfristig zur Euregio-Rhein-Waal-Ausfahrt anmelden. Bewerbungen sind bis einschließlich 26. September 2018 unter Tel. 02821/9525 (H. Hölscher/ab 20.00 Uhr) oder per E-Mail: C-O-C@gmx.net möglich. Teilnehmer, die gerne im Wunderland Kalkar übernachten wollen, melden sich bitte telefonisch unter 02824/910 230