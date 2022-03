Michael Hafner ist neuer Vorstandsvorsitzender von WorldSkills Germany

Andrea Zeus tritt nach sechs Jahren von ihrem Amt zurück und geht in den Ruhestand

Sie hatte die Ausbau- und Konsolidierungsphase des WorldSkills Germany e. V. aktiv mit großem Engagement begleitet. Zum 1. März gab Andrea Zeus vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe nun den Posten des Vorstandsvorsitz ab. Den Staffelstab übernahm Michael Hafner, Bevollmächtigter des Berufsförderungswerkes der Südbadischen Bauwirtschaft GmbH und Hauptgeschäftsführer der Vereinigung Badischer Unternehmen und Verbände. Er wurde auf der Vorstandssitzung im Februar einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. „Das, was WorldSkills Germany in den vergangenen Jahren Großartiges geleistet hat, trägt die Handschrift von Andrea Zeus. Dafür gebührt ihr höchste Anerkennung und großer Dank“, so Hafner. „Ich freue mich, WorldSkills Germany in diesem Geiste als Vorstandsvorsitzender weiter begleiten zu dürfen. Gemeinsam wollen wir die nächsten Entwicklungsstufen dieser einzigartigen Organisation erreichen.“



Das Amt der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, das vorher Michael Hafner inne hatte, übernahm Ingeborg Mell.