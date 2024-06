Kürzungen der internationalen Hilfe verschärfen weltweite Hungerkrisen

Weltweit werden Finanzmittel für humanitäre Hilfe gekürzt. Das wirkt sich dramatisch auf die Versorgung mit Nahrungsmitteln für Menschen in Not aus. Ein neuer Bericht der internationalen Kinderhilfsorganisation World Vision zeigt auf, dass als Folge von Rationskürzungen Kinderheirat und Kinderarbeit deutlich zunehmen.Viele Hilfsorganisationen seien durch die finanziellen Engpässe gezwungen, die Nahrungsmittelrationen für Vertriebene deutlich zu kürzen. Sie erhalten nur einen Bruchteil der monatlich benötigten Kalorien oder werden ganz von den Hilfslieferungen ausgeschlossen, was auch zu psychischen Belastungen wie Hoffnungslosigkeit führt.World Vision hatte für den Bericht mit Betroffenen in insgesamt sechs Ländern gesprochen, darunter in Afghanistan, der Demokratische Republik Kongo und Libanon. Während Kinder vor den Kürzungen im Durchschnitt zwei Mahlzeiten pro Tag zu sich nahmen, hatten die meisten Familien im Januar 2024 nur eine oder gar keine Mahlzeit am Vortag gegessen. Knapp die Hälfte der Geflüchteten (41 Prozent) gab an, dass sowohl Mädchen als auch Jungen jetzt zu Hause mehr Gewalt, Vernachlässigung oder Missbrauch ausgesetzt sind.Ha-na Schulz, Referentin für humanitäre Hilfe von World Vision, erklärt: „Der Bericht zeigt die verheerenden Folgen von Rationskürzungen. Diese führen nicht nur dazu, dass mehr Menschen hungern und unter gesundheitlichen Folgeschäden leiden, sondern sie bedeuten auch mehr Stress und psychische Belastung für gefährdete Familien und Kinder. Schutzprobleme nehmen zu, da beispielsweise Kinderheirat und Kinderarbeit häufig als Überlebensstrategien eingesetzt werden. Lebensrettende Unterstützung muss gewährleistet werden, um diese negativen Folgen zu verhindern und ihnen entgegenzuwirken.”Die Umfrage zeigt einen alarmierenden Anstieg von sexueller Gewalt, Kinderarbeit und Kinderhandel. Fast ein Drittel der befragten Eltern sind der Meinung, dass die Nahrungsmittelkürzungen Mädchen in die Kinderheirat treiben, in Afghanistan sind es sogar 97 Prozent der Eltern. Und in der Bidi Bidi-Flüchtlingssiedlung in Uganda berichteten 75 Prozent der Familien, dass sie einen direkten Zusammenhang zwischen der Zunahme von sexueller Gewalt und Schulabbrüchen von Mädchen aufgrund von Schwangerschaften sehen.Mary Njeri, Direktorin der Global Hunger Response von World Vision: „Wir müssen die dringend notwendige Hilfe aufstocken, die Kinder und ihre Familien zum Überleben in Fluchtsituationen brauchen. Langfristige Unterstützung von Geflüchteten und aufnehmenden Gemeinden ist ebenfalls unerlässlich, damit die Kinder wieder zur Schule gehen und die Familien wieder Landwirtschaft betreiben, Arbeit finden und sich selbst versorgen können.“Njeri fügt hinzu: „Wir brauchen nicht nur mehr Nahrungsmittelhilfe, sondern auch bessere Unterstützung in den Bereichen Bildung, psychische Gesundheit und Schutz für besonders stark gefährdete Familien, um eine Epidemie psychischer Erkrankungen zu verhindern.“Die Ergebnisse zeichnen ein ernüchterndes Bild: So gibt mehr als jeder zehnte Erwachsene (13 Prozent) an, sich so hoffnungslos zu fühlen, dass er nicht mehr weiterleben will.„Der Hunger tötet die Menschen nicht nur durch Unterernährung, sondern auch durch psychische Erkrankungen“, fasst Njeri zusammen. „Wir wissen, dass es Kindern und ihren Familien mit der richtigen Unterstützung gut gehen kann. Im 21. Jahrhundert sollte niemand mehr hungern müssen. Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen dringend ihre Bemühungen um die Beilegung von Konflikten und die Bewältigung der Folgen des Klimawandels beschleunigen und den betroffenen Kindern und Familien die notwendige humanitäre Unterstützung zukommen lassen.“