Rok Kohúta prichádza v znamení výstrednosti

Príchod roku Kohúta 28. januára sa nesie v znamení čínskych slávností, ktoré nám prináša Hongkonský úrad pre hospodárstvo a obchod v Berlíne (HKETO Berlín).



V čínskej astrológií je kohút symbolom precíznosti a výstrednosti. Kohúti na farmách vstávajú na svitaní s prvými slnečnými lúčmi a odetí v ohnivých pierkach svojím kikiríkaním oznamujú príchod nového dňa. Lúčime sa s rokom Opice a vítame rok Kohúta, ktorý so sebou nesie nový cyklus šťastia a prosperity.



Čínsky nový rok je najpestrejším sviatkom v Hongkongu, ktorý každý rok očarí miestnych aj cudzincov. Je to obdobie, kedy sa ľudia v chrámoch modlia za šťastie v novom roku, obdivujú levích a dračích tanečníkov, pochutnávajú si so svojimi rodinami a priateľmi na dobrom slávnostnom jedle, ktoré podľa tradície prináša šťastie, v zástupoch sledujú historický slávnostný alegorický sprievod alebo sa jednoducho prechádzajú uličkami s rozsvietenými karmínovočervenými lampiónmi. O tom, že Hongkong je miesto, kde sa východ stretáva so západom, svedčí jeho hlboké zakorenenie v čínskej kultúre a zároveň prekvitajúca rôznorodosť.



Na počesť príchodu roku Kohúta HKETO Berlín organizuje slávnostné recepcie v 11 mestách strednej a východnej Európy, a to konkrétne v Budapešti (12. januára), Varšave (18. januára), Frankfurte (1. februára), Mníchove (6. februára), Berlíne (13. februára), vo Viedni (22. februára), Bratislave (23. februára), Ľubľane (24. februára), Hamburgu (2. marca), Zürichu (6. mar.) a Prahe (9. marca).



Riaditeľka HKETO, pani Betty Hoová, počas recepcií zdôraznila jedinečné výhody, ktoré Hongkongu priniesla politika „Jedna krajina, dva systémy“ a veľmi silné vzťahy medzi Hongkongom a pevninskou Čínou, vďaka ktorým sa podarilo z Hongkongu vybudovať prioritné podnikateľské miesto v Ázii.



„Vďaka svojim základným silným stránkam, medzi ktoré patrí vláda zákona, voľný pohyb kapitálu a tok informácií, priaznivé podnikateľské prostredie, rozmanitá a medzinárodná pracovná sila a nízky a jednoduchý daňový režim sa Hongkong v svetovej ročenke konkurencieschopnosti IMD za rok 2016 umiestnil na prvom mieste a v rebríčku jednoduchosti podnikania Svetovej banky skončil v prvej päťke. Hongkong ako uznávané celosvetové finančné, obchodné a logistické centrum služieb môže naplno využiť potenciál a stať sa „ideálnou spojkou“ krajín zo strednej a východnej Európy a pevninskou Čínou,“ zakončila svoj prejav riaditeľka Hoová.



Tento rok sa oslavuje aj 20. výročie „návratu“ Hongkongu k Číne a založenie osobitnej administratívnej oblasti Hongkong. Na počesť tohto „dvojitého míľnika“ HKETO Berlín plánuje po celý rok organizovať rôzne spoločenské udalosti vo viacerých krajinách pod záštitou úradu.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Hong Kong Economic and Trade Office

HKETO Berlín je oficiálny vládny zastupiteľský úrad osobitnej administratívnej oblasti Hongkong v obchodných stykoch a iných hospodárskych a obchodných záležitostiach v Nemecku, Rakúsku, Česku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Švajčiarsku a na Slovensku.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers