Drachenbootrennen in Eglisau - Ein Highlight zu Honkongs 25-jährigem Jubiläum

Im Rahmen einer Reihe von Aktivitäten zur Feier des 25. Jahrestages der Gründung der Sonderverwaltungsregion Hongkong unterstützte das Wirtschafts- und Handelsbüro Hongkong, Berlin (HKETO Berlin) die 30. Ausgabe des Drachenbootrennens Eglisau, des größten jährlich in der Schweiz stattfindenden Drachenbootrennens.Die Veranstaltung fand vom 24. bis 26. Juni in der Innenstadt von Eglisau auf dem Rhein statt. Mehr als 80 Teams und 1.600 Athleten nahmen an einem der ältesten jährlichen Rennen in Europa teil. Bei der Preisverleihung am 26. Juni beglückwünschte die stellvertretende Direktorin des HKETO Berlin, Bonnie Ka, die Athleten zu ihren herausragenden Leistungen und überreichte den Siegerteams ihre Trophäen. Das HKETO Berlin war ebenfalls mit einem Stand vertreten, um bei Besuchern und Sportlern für Hongkong zu werben. "Es ist schön zu sehen, wie sehr Sportbegeisterte und Familien die spannenden Wettkämpfe auf dem Wasser und auch die kulinarischen und musikalischen Highlights der Veranstaltung genossen haben", sagte Frau Ka.Drachenbootrennen haben in Hongkong eine lange Tradition. Das Drachenbootrennen, dessen chinesische Ursprünge mehr als 2.000 Jahre zurückreichen, ist zu einem beliebten Event am dreitägigen Züri Fäscht geworden.Das Drachenbootrennen in Eglisau ist die älteste jährliche Veranstaltung seiner Art in Europa. Es wird von der dragonboatevents.ch GmbH in Zusammenarbeit mit dem Drachenboot Club Eglisau organisiert. Neben dem Rennen bot diese einzigartige Veranstaltung einen bunten Strauß kultureller und kulinarischer Unterhaltung, zu der rund 5.000 Besucher gekommen waren.HKETO Berlin feiert das 25-jährige Bestehen der Sonderverwaltungsregion Hongkong mit einer Reihe von Veranstaltungen, die von Galadiners, Empfängen, Ausstellungen, Drachenbootrennen, Street Food Festivals bis hin zu Filmfestivals in ganz Mittel- und Osteuropa reichen.Einzelheiten zu den Feierlichkeiten von HKETO Berlin finden Sie unter https://www.hketoberlin.gov.hk/en/events_25th.htm