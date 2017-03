Weinkönigs Tropfen bei winzers.de

Alkoholfreie Weine und alkoholfreie Sekte aus ökologischem und konventionellem Anbau sind die Spezialitäten der Weinkellerei Weinkönig.Der Namesteht für edle alkoholfreie Weine der Spitzenklasse. Ökologisch kontrolliert wird die Weinkellerei durch ECOCERT Deutschland GmbH.Ein vielgeliebter Tropfen ist so u.a. ist der alkoholfreie, Weißherbst / Rosé, der frisch, prickelnd und überaus elegant kommt. Geschmeidig und mit berauschender Frucht und mediterranen Kräutern schenkt er einen guten Trinkfluss www.goo.gl/DvQCho Der Wein ist ein Verschnitt aus französischen roten Carignan und Syrah Trauben, die gleichfalls aus konventionellem Anbau stammen.Die Weinkellerei Weinkönig bietet 16 verschiedene alkoholfreie Weine und schäumende Produkte, die sowohl in ganz Deutschland und international bis in den südpazifischen Raum vermarktet werden und auch auf winzers.de ihren festen Platz haben.Kai-Uwe Mensching von winzers.de:nur 26 Kalorien pro 100ml.“Winzers.de Öffnungszeiten sind werktags von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Zu erreichen unter +49 8206 9030599 oder service@winzers.de