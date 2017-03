Trinkzeitpunkt ab jetzt

Der bestechende »Cuvée Georg« Frühburgunder Cabernet France trocken von der Ahr besteht etwa zu zwei Dritteln aus der sehr seltenen Rebsorte Frühburgunder, die auf nur 140 Hektar (Stand 2005) Rebfläche in Deutschland angebaut wird.Die Mutation des Blauen Spätburgunders verdankt seinen Namen der 2-4 Wochen früheren Reife gegenüber dem großen Bruder. Die Trauben wurden aus ca. 1 Hektar Rebfläche hängiger Lagen mehrfach selektioniert.Die anderen etwa 35% stammen aus Lagen der Sorte Cabernet Franc, die ihren Standort in Steilllagen mit hohem Anteil an devonischem Schiefer haben.Die Kombination der seltenen, autochthonen Ahrrebsorte mit dem internationalen Cuvée-Partner dürfte weltweit einmalig sein.Feine Frucht, vollreife Aromen und weiche Gerbstoffe kombiniert mit zarten Vanille- und Gewürznoten und einem Hauch Paprika.Ab 2017, passend zu Wild, kräftigen Bratengerichten mit dunklen Saucen, Lamm und reifem Käse bei 17 - 19 Grad Celsius Trinktemperatur. www.goo.gl/s4ieuH Sofort versandfähig, Lieferzeit innerhalb von 1 bis 3 Tagen.Winzers-Kundendienst hat werktags von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet und ist unter +49 8206 9030599 oder service@winzers.de zu erreichen.