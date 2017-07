Junger Weinmacher des Winzerkeller Hex vom Dasenstein mit Top-Platzierung

Tassilo Viel, ein junger Weinküfer aus dem Winzerkeller Hex vom Dasenstein, hat mit seinem 2015er Spätburgunder Rotwein KARAT trocken beim Weinwettbewerb 2017 der Weinbruderschaft Baden-Württemberg einen sehr guten Platz unter den Top 10 ergattert.

Der Wettbewerb der in Zusammenarbeit mit der Jungwinzervereinigung „Generation Pinot“ und dem Badischen Weinbauverband für alle Winzer und Weinküfer unter 40 Jahren, die Ihre Weine selbst ausgebaut haben, veranstaltet wurde, fand reges Interesse.

Für Tassilo Viel ist dies eine schöne Bestätigung dafür, dass er seine Leidenschaft die er täglich in den Kellern der Hex vom Dasenstein ausübt, den Ausbau von bestem Traubengut zu sagenhaften Weinen, erfolgreich betreibt. Geschäftsführer Marco Köninger und Kellermeister Alexander Spinner zeigen sich sehr erfreut über diese Auszeichnung und sind stolz solch einen talentierten Weinmacher in den Reihen zu haben.

Winzerkeller Hex vom Dasenstein eG

Der Winzerkeller Hex vom Dasenstein zählt seit Jahrzehnten zu den besten Weinbaubetrieben in Deutschland. Die Hex ist erste Adresse für beste Spätburgunder Rotweine, filigrane Weißweine, spritzige Winzersekte und elegante Seccos. Seit vielen Jahren steht unser Betrieb in den Top 4 der DLG-Bestenliste. Damit wurde ein Stück deutsche Weingeschichte geschrieben.



Die Weinmacher aus dem Achertal arbeiten mit Hingabe für die Hex vom Dasenstein. Ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement, besondere Selektionslagen und die sorgfältige Arbeit der Winzerinnen und Winzer in den Weinbergen führen zu hervorragenden Ergebnissen. Der Medaillenspiegel zeigt es, denn viele der Weine aus dem Winzerkeller Hex vom Dasenstein sind auf nationalen und internationalen Plattformen sehr erfolgreich.



Seit über 80 Jahren stehen die Winzerinnen und Winzer hinter dieser Philosophie. Sie leben diese Werte das ganze Jahr hindurch bei ihrer Arbeit im Weinberg.



Die Lese erfolgt als aufwändige und schonende Handlese mit aufmerksamer Sortierung des Traubenguts. Nur was als gutes Traubengut angeliefert wird, kann später im Keller zu den feinen Weinen der Hex vom Dasenstein reifen.

Jeder Spätburgunder Rotwein wird im großen Holzfass ausgebaut. So manche Kostbarkeit findet ihre Vollendung im Barrique-Fass.



