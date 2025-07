Winzergenossenschaft Oberbergen regelt frühzeitig Wechsel in der Geschäftsführung

Die Winzergenossenschaft Oberbergen stellt frühzeitig die Weichen für die zukünftige Führung des Hauses:



Zum 1. September 2025 übernimmt Denis Kirstein die Position des Geschäftsführers und wird damit Nachfolger von Erwin Vogel.



Der langjährige geschäftsführende Vorstand Erwin Vogel wird der Genossenschaft noch bis zum 31. Mai 2027 als hauptamtlicher Vorstand erhalten bleiben. Danach wird er nach 43 Jahren Betriebszugehörigkeit, davon knapp 13 Jahre als geschäftsführender Vorstand, in den wohlverdienten Ruhestand treten.



Unter seiner Leitung hat sich die Genossenschaft in einem zunehmend anspruchsvollen Markt behauptet und weiterentwickelt.



„Es war mein ausdrücklicher Wunsch, rechtzeitig meine Nachfolge zu regeln. Es geht um die Winzergenossenschaft Oberbergen und nicht um Erwin Vogel“, so der Geschäftsführende Vorstand.



„Eine frühzeitige und nachhaltige Nachfolgeregelung war uns sehr wichtig“, betont Rainer Gut, Vorstandsvorsitzender der WG Oberbergen. Bereits frühzeitig habe man Kontakt zu dem in der Weinbranche bestens vernetzten Denis Kirstein aufgenommen.



Kirstein war bereits Geschäftsführer der WG Achkarren und bei Weinland Baden und bringt umfangreiche Erfahrung, insbesondere in Marketing und Vertrieb, mit in seine neue Aufgabe.



Erwin Vogel wird sich in den kommenden Monaten verstärkt auf übergeordnete Verwaltungsaufgaben und strategische Projekte konzentrieren und dabei seinem Nachfolger mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Denis Kirstein und wünsche ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg“, so Vogel.



Die Winzergenossenschaft Oberbergen ist überzeugt, mit Denis Kirstein eine starke und zukunftsorientierte Persönlichkeit für die Geschäftsführung gewonnen zu haben und sieht dem Generationswechsel mit Zuversicht entgegen.



„Diese Konstellation ist für beide Seiten ideal“, so Denis Kirstein. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Herrn Vogel den Übergang zu gestalten.“



Auch Erwin Vogel blickt zuversichtlich auf die kommende Übergangsphase:



„Ich bin überzeugt, dass wir mit Denis Kirstein die richtige Entscheidung getroffen haben. Ich wünsche ihm viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit in den kommenden Monaten.“



Mit dem frühzeitig eingeleiteten Wechsel setzt die Winzergenossenschaft Oberbergen ein klares Zeichen für Kontinuität und Erneuerung – im Sinne ihrer Mitglieder, Kunden und Mitarbeitenden.

(lifePR) (