Insel mit vulkanischem Kulturgut: Burgundische Weine – am Perfekten Ort Hergestellt – Seit 1271

Mit seiner einzigartigen Lage im subtropischen Mikroklima am Kaiserstuhl bietet Ihnen das Weingut Eleven Hills Weine, die im Laufe der Äonen entstanden sind. Dank des reichhaltigen vulkanischen Bodens und des Schutzes vor der Witterung, den die Hügel bieten, bringen diese Weinberge wirklich einzigartige Weine hervor.



Der Riesling, über den anderswo gesprochen wird, ist seit mehr als 1.000 Jahren ein natürlicher, trockener, kraftvoller Burgunder von Weltformat. Spätburgunder, Weißburgunder und Grauburgunder sind die autochthonen Rebsorten des Kaiserstuhls -, eines erloschenen Vulkans, der im Tertiär vor mehr als 50 Millionen Jahren entstand. Die Region im Südwesten Deutschlands im Rheintal zählt geologisch gesehen zu den ältesten Weinbauregionen Europas. Ihr mediterranes Klima ist ideal für den Weinanbau.



BERGTERRASSEN REICHEN IN DAS NATURSCHUTZGEBIET HINEIN - NACHHALTIGER WEINBAU IN OBERBERGEN | DEUTSCHLAND



Der Winzer Wolfgang Schupp baut seit Jahren auf eine natürliche und minimalistische Weinbereitung. Seine Weine werden mit einer biologischen Hefe aus dem eigenen Weinberg vinifiziert. Die vielseitigen Weine sind alle rein vegan und werden natürlich trocken vinifiziert. Und auch die Landschaftspflege der kleinen Parzellen war schon immer ein Anliegen der Oberbergener Winzerfamilien.



EIN WEIN, DER AM PERFEKTEN ORT HERGESTELLT WIRD

(lifePR) (