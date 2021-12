EISWEINLESE am 22.12.2021 - Weihnachtswunder gibt es noch

20 Baßgeige-Winzerinnen und Winzer trafen sich in den frühen Morgenstunden des 22.12.2021 winterfest ausgerüstet zur Eisweinlese. Ausgewählt wurde das Rebstück aus der Lage Oberbergener Baßgeige unterhalb des Texaspasses, bestockt mit der Rebsorte Weißer Burgunder. Diese Trauben hatten bereits am 6.10. ein Mostgewicht von 92° Öchsle.„Die letzten Tage waren spannend“, so Kellermeister Wolfgang Schupp. „Die langfristigen Temperaturen schwankten immer wieder. Erst von bis zu - 10° C, am Tag darauf meldete die Prognose für diesen Tag schon wieder Wärmegrade.“ Da die Trauben bei der Besichtigung am 21.12. bereits gefroren waren und weiterhin Temperaturen um die - 7° C vorhergesagt waren, traf man die kurzfristige Entscheidung die Trauben zu lesen. So wurden innerhalb einer knappen Stunde ca. 900 kg Weißburgunder-Trauben mit einem Mostgewicht von 136° Öchsle bei - 7,8° C gelesen und anschließend vom Kellerteam gekeltert.Die Winzerinnen und Winzer, insbesondere Baßgeige-Winzer und Rebstück-Eigentümer Uwe Baumgartner sowie Kellermeister Wolfgang Schupp und Geschäftsführer Erwin Vogel zeigen sich stolz. Zuletzt hatte man in der Winzergenossenschaft Oberbergen im Jahr 2016 Trauben für Eiswein gelesen. „Wir haben es zwar jedes Jahr versucht, aber die Temperaturen haben nicht gereicht. Nun hat sich die Geduld gelohnt. Das ist unser Baßgeige-Weihnachtswunder und der Höhepunkt des erfolgreichen Jahres 2021, in dem wir vom Meininger Verlag zur Besten Winzergenossenschaft Deutschlands* gekürt wurden.“ so Erwin Vogel.Wer nicht warten möchte, bis der Eiswein auf der Flasche ist, findet in der Baßgeige-Vinothek oder online unter www.bassgeige-wein.de viele edelsüße Raritäten – perfekt für die kommenden Festtage.*Leistungstest Deutsche Genossenschaften 2021, WEINWIRTSCHAFT (Meininger Verlag)