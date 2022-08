Unter dem Motto PEOPLE AND GOODS ON THE MOVE fokussiert sich die neue IAA TRANSPORTATION verstärkt auf innovative und klimafreundliche Konzepte und Lösungen aus dem Logistik- und Transportbereich. Insgesamt erwartet die IAA TRANSPORTATION 2022 mehr als 1.200 Aussteller aus über 40 Ländern.Die innovativen Lösungen der Winter Fahrzeugtechnik GmbH stehen ganz unter dem Motto E-MOBILITÄT BIS IN DEN KÜHLAUSBAU. Informieren Sie sich über Fahrzeug-Ausbausysteme für E-Transporter mit Batterie-Management-System. Die Kombination von Elektro-Transporter und Elektro-Kühlung gewährleistet einen möglichst nachhaltigen und umweltfreundlichen Transport von Lebensmitteln und anderen empfindlichen Waren.Finden Sie die Ausbausysteme von Winter Fahrzeugtechnik GmbH auf den Partner-Messeständen in Halle 13.Fiat E-Scudo - der 100% elektrische Kühltransporter mit autark und elektrisch betriebenem Kühlsystem. Die perfekte Lösung für den elektrischen Verteilerverkehr. Mit sogenannten Puffer-Batterien versorgt das elektrisch betriebene Kühlaggregat die empfindliche Ware zu jeder Zeit mit der richtigen Temperatur. Auch bei Stopps zum Be- und Entladen wird die geladene Ware auf den Punkt temperiert.Entdecken Sie den neusten Zuwachs in der Familie der Elektrofahrzeuge: Der neue Ford E-Transit als innovatives Kühlfahrzeug. Bei der Auswahl der Komponenten hat Winter bewusst auf ein perfektes Zusammenspiel von Funktionalität und Service gesetzt. Das Kühlsystem arbeitet autark und wirkt sich nicht auf Fahrleistung und Reichweite des Elektro-Transporters aus.Finden Sie Ihren optimalen Kühlausbau, der mit individueller Ausstattung auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten ist. Das Team von Winter Kühlfahrzeuge® freut sich auf Sie und berät Sie gern.