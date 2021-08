Neues digitales Ausbildungsangebot: Die Trust your Senses Academy

„Trust your Senses“ – dieser Zusatz ziert seit dem Relaunch Namen und Logo der vormaligen WINE System AG, und ist nun namensgebend für das neue, digitale Ausbildungsprogramm: die Trust your Senses Academy. Der Claim ist eine Aufforderung an Weinschaffende, den eigenen Sinnen Aufmerksamkeit zu schenken, sie gezielt zu schulen, sich selbstbewusst und kritisch ein eigenes Bild zu machen. Dank der umfassenden PAR® Ausbildung ist es das, was die Juror:innen der namhaften WINE SYSTEM Qualitätswettbewerbe können und täglich tun. Denn sie vermittelt fundiertes Tiefenwissen über die Biologie der Rebe und das Handwerk, über Ökologie, Kellertechnik und die sensorischen Konsequenzen, die jeder einzelne Handgriff auf das Endprodukt hat.Im WINE SYSTEM-Verständnis hat die Verkostung von Weinen nichts mit auswendig gelerntem Wissen oder gar vorgefertigten Meinungen zu tun. Wein ist etwas Lebendiges, ein Naturprodukt, das mit allen Sinnen erlebt und verstanden werden kann. Die Voraussetzungen für dieses Können schafft die Ausbildung zum PAR® Expert. Sie erfolgt in drei Blöcken zu je fünf bis sechs Online-Seminaren, in denen hochqualifizierte PAR® Profis den Teilnehmenden alles vermitteln, was für das Grundverständnis von Wein wichtig ist: vom Thema Herkunft, Rebsorte und Anbau bis Ausbau und Sensorik. Hier erfolgt auch die Einführung in die Systematik und Dokumentationsweise der PAR® Verkostung, die es Geübten ermöglicht, profunde und verständliche Aussagen zu Qualität, Herkunft und Machart eines Weines zu verfassen. Am Ende steht die Abschlussprüfung zum PAR® Certified Expert mit der Qualifikation für die Ausbildung zum PAR® Certified Master.Wein fasziniert. Er bewegt und begeistert – umso mehr, wenn er verstanden wird. So ist für die meisten Absolvent:innen der PAR® Expert-Reihe die Frage nach der Master-Ausbildung weniger eine des „ob“, sondern eher des „wann“. Einsteigen können alle, die entweder die Expert-Prüfung oder das entsprechende Vorwissen im Gepäck haben. Ab da geht es dann so richtig in die Tiefe: So besteht auch die PAR® Certified Master Ausbildung aus drei Blöcken zu je vier bis fünf Modulen. Block 1 behandelt die Themen Klima, Boden, Aroma, Mineralität und Chemie für PAR® Master. Block 2 geht mit den Themenbereichen Phenole, Säure, Stilistik, Weinfehler und Lagerfähigkeit sensorisch in die Tiefe. Und in Block 3 heißt es verkosten, verkosten, verkosten: Weißwein, Rotwein und besondere Weine. Am Ende steht auch hier die Abschlussprüfung.„Wo stehe ich?“ – der kostenlose EinstufungstestWer bereits eine Ausbildung in Sachen Wein und Sensorik hinter sich hat oder das Wissen in Eigeninitiative erworben hat, kann bei der Trust your Senses Academy einen kostenlosen Online-Einstufungstest absolvieren, jederzeit und bequem von zuhause aus unter education.par-system.com. Weitere Informationen sowie Preise und Anmeldung unter: www.par-shop.de