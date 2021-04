Ein neuer PAR®-Wettbewerb aus der Feder der WINE System AG: der International Burgundy Wine Award - Premiere im Juni 2021

Weithin bekannte Sorten, wie Spät-, Weiß- oder Grauburgunder, der in Frankreich Pinot Meunier genannte Schwarzriesling oder Müllerrebe und der Chardonnay, aber auch weniger gängige, wie Frühburgunder, Sankt Laurent, Samtrot, Aligoté und Melon de Bourgogne alias Muscadet – sie alle gehören zur und in die Familie der Burgunder-Rebsorten, deren Stammvater jüngeren Forschungen zufolge wohl der Schwarzriesling ist. Weine aus aller Welt, die zu 100 Prozent aus diesen Reben gekeltert wurden, sind Gegenstand der ersten Verkostung zum International Burgundy Wine Award im Juni 2021. Zugelassen sind alle Weinarten aller Qualitätsstufen und Herkünfte.Verkostungsleiter Martin Darting: „Neben unserem Hauptauftrag, die Qualität der eingereichten Weine für ihre ErzeugerInnen nachvollziehbar und reproduzierbar einzuschätzen, liegt für uns als Jury auch immer ein großes Augenmerk auf der Herkunft. Selbstverständlich immer in Verbindung mit dem Ausbaustil. Ein Beispiel, bei dem der Unterschied deutlich wird, wäre der Vergleich eines venezianischen Pinot Grigio mit einem badischen Grauburgunder. Sensorisch zwei völlig unterschiedliche Weine, und doch aus der gleichen Rebsorte.“Wie alle Wettbewerbe der WINE System AG wird auch die Verkostung**) im Frühsommer 2021 nach dem sensorischen Prüfsystem PAR® durchgeführt. Die analytische und dokumentarische Herangehensweise ermöglicht es dem Verkostungsteam der Diversität eines internationalen Wettbewerbs differenziert und objektiv zu begegnen. So erhält jedes Erzeugnis – ob stilistisch moderner, fruchtbetonter Weißwein, klassisch-handwerklich ausgebauter Terroirwein oder originärer Orange Wine – eine nachvollziehbare Dokumentation seiner sensorischen Eigenschaften, die in Bezug auf Herkunft, Klima und Machart bewertet werden.ErzeugerInnen schätzen die aufschlussreichen Analysen, die der PAR®-Bewertung zugrunde liegen. Sie zeigen genau, welche Kriterien zum jeweiligen Ergebnis geführt haben und dienen als wertvolles Instrument im Qualitätsmanagement. Zugleich dienen die verliehenen Medaillen als Qualitätssiegel und bieten somit einen tiefergehenden Marketingnutzen.Alle Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Registrierung finden Sie unter**) Sollte es die Pandemielage erfordern, wird der International Burgundy Wine Award 2021 als Online-Verkostung durchgeführt. Hierfür werden den PAR® Certified MasterInnen der Jury alle eingereichten Weine nach klimatischen, stilistischen und analytischen Parametern thematisch zugeordnet, anonymisiert und nummeriert, bevor sie vor Ort entpackt und den JurorInnen in festgelegter Reihenfolge präsentiert werden. Wie in der PAR®-Methodik vorgesehen, agieren die PrüferInnen auch online in Zweierteams, die jeden Wein zunächst separat verkosten, bevor das Ergebnis diskutiert und erst nach Erreichen eines Konsenses festgehalten wird