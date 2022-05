Elchbulle "Hans-Jürgen" aus dem Wildpark Müden ist Vater geworden.

Süßer Elchnachwuchs im Wildpark Müden

Noch etwas wacklig auf den Beinen, dafür ganz neugierig, so zeigt sich das kleine Elchkalb im Elchgehege des Wildpark Müden im Landkreis Celle.



Zum ersten Mal seit Bestehen des Wildparks seit über 50 Jahren und nach der großen Sanierung des Elchgeheges im Jahr 2019, freut sich nun das Team vom Wildpark Müden über den süßen Nachwuchs im Elchgehege. Das sind tolle Elch-Neuigkeiten, nachdem sich das Team Anfang des Jahres erst schweren Herzens von der Elchkuh "Brunhilde" wegen einer starken Verletzung am Hinterbein verabschieden musste.



Der kleine Elch, der Mitte Mai geboren wurde, kann über die Aussichtsplattformen gut beobachtet werden, auch kommt es regelmäßig gemeinsam mit der Mutter-Elchkuh ganz nah an den Zaun, um die interessanten Besucher zu begrüßen. Hier bittet der Wildpark darum, besonders ruhig am Gehege vorbeizuspazieren, damit sich die Tiere nicht erschrecken.



Die Elchkuh "Hildegard" kümmert sich fabelhaft um das kleine Kalb, das sie auf Schritt und Tritt bereits kurz nach der Geburt eifrig verfolgt. Der Vater, Elchbulle "Hans-Jürgen" hält vorsichtig Abstand und wandert mit Rehwild durch das ca. 22.500m² große Gehege und genießt bei einem kurzen Bad im Fluss das sommerliche Wetter.



Das Geschlecht des kleinen Elches ist noch nicht bestimmt, dies wird erst in ein paar Monaten möglich sein, Namensvorschläge für ein Elchmädchen oder Jungen können natürlich dennoch über die Social-Media-Kanäle des Wildparks eingereicht werden. Vielleicht wird es ja in Gedenken eine kleine Brunhilde.



Wer mehr über die Elche wissen möchte, erfährt bei der täglichen kommentierten Elchfütterungen um 16:15 Uhr im Wildpark Müden alles Wissenswertes über Europas größte Hirschart.