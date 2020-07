Zusammen macht‘s einfach mehr Spaß: Wandertrips für Singles und Alleinreisende

Die Nachfrage ist groß – in Polen hat der Veranstalter schon einen Zusatztermin aufgelegt. Zwischen Bauden, Schneekoppe und Landshuter Kamm ist viel Platz für ausgedehnte Wanderungen. Solourlauber entdecken hier gemeinsam den Charme des Riesengebirges: Rübezahl im Nacken, Herbstsonne im Gesicht, schlesische Spezialitäten auf dem Teller und jede Menge Natur vor Augen.In Südtirol starten Solourlauber einen sportlichen 2-3-Stiefel-Trip durchs Grödnertal. Mit Traumtouren rund um die Sellagruppe: am Langkofel, zur Brogles-Alm und zum Zweieinhalbtausender Seceda. Knackig trifft komfortabel: Die Wikinger-Gruppe wohnt bei dieser Tour in einem Vier-Sterne-Hotel im Zentrum von St. Christina.Savoir-vivre mit italienischem Einschlag erwartet Singles und Alleinreisende auf Korsika. Das einwöchige Programm konzentriert sich auf die wilden und unberührten Ecken der Mittelmeerinsel. Dazu gehören die wüstenartige Küstenlandschaft des Désert des Agriates, das Reich der Kastanienbäume in der Castagniccia und der Monte Sant’Angelo in der Casinca.„Makarska Riviera – viel mehr als Ćevapčići und Sliwowitz“ heißt die Tour nach Kroatien. Zum Warmwerden gibt es eine lockere Wanderung von Tučepi nach Makarska. Spektakulärer wird es dann im Biokovo-Massiv und an der Cetina-Schlucht. Ausgangsort ist ein aufmerksam und familiär geführtes Hotel in Tučepi.Kanarenfans tauchen zusammen in die menschenleeren Vulkanlandschaften Lanzarotes ein. Gemeinsam genießen sie das faszinierende Zusammenspiel der Elemente. Und lassen sich von der einzigartigen Garten- und Wohnarchitektur César Manriques inspirieren. Gemeinsam zu Rübezahls schönsten Aussichtsbergen : 8 Tage ab 908 Euro, Oktober, min. 8, max. 18 Teilnehmer Servus Dolomiten – das Grödnertal : 8 Tage ab 1.355 Euro, Sept./Okt., min. 8, max. 18 Teilnehmer "Zusammen eins" auf Korsika : 8 Tage ab 1.565 Euro, Sept./Okt., min. 10, max. 20 Teilnehmer Makarska Riviera – viel mehr als Ćevapčići und Sliwowitz : 8 Tage ab 1.145 Euro, Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer Stiefel an, Rucksack auf – Lanzarote gemeinsam erwandern : 8 Tage ab 1.398 Euro, Okt. bis Dez., min. 8, max. 18 Teilnehmer