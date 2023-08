Teneriffa: Solarpower für Aktivurlauber

Hotel Luz del Mar jetzt mit Photovoltaik – weiterer Schritt der Nachhaltigkeitsstrategie

Solarpower für Aktivurlauber: Das Wikinger-Hotel Luz del Mar im grünen Nordwesten Teneriffas setzt auf Sonnenenergie. Eine neue Photovoltaikanlage profitiert von den rund 10 Sonnenstunden täglich und macht das 4-Sterne-Domizil noch nachhaltiger. Mehr als 260 Solarmodule erzeugen rund 130 Megawattstunden pro Jahr.



„Haben die Energiewende eingeläutet“

Trotz optimaler Bedingungen waren viele Kanareninseln bisher keine Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien – das gilt auch für den Hotelsektor. „Wir haben die Energiewende für das Luz del Mar jetzt eingeläutet: Mehr als 260 Solarmodule erzeugen zwischen 350 und 450 Kilowattstunden Strom pro Tag“, so Dennis Gowitzke aus dem Wikinger-Produktmanagement. Pro Jahr will das Hotel künftig rund 130 Megawattstunden produzieren und damit gut ein Viertel seines gesamten Bedarfs decken. „Trotz bereits erfolgter Sparmaßnahmen benötigen wir viel Strom – dafür sorgen Kühlanlagen, Küchengeräte, Beleuchtung, Wärmetauscher und die Pumpenanlagen für Pool und Wasserversorgung“, erklärt Gowitzke. „Den mit der Solaranlage erzeugten Strom verbrauchen wir zu 100 Prozent direkt im Hotel.“



Weiterer Schritt der Nachhaltigkeitsstrategie

Die Entscheidung für eine Photovoltaikanlage ist ein weiterer Schritt der Nachhaltigkeitsstrategie des Hotels mit 35 Doppelzimmern und 14 Junior-Suiten. Es verfügt bereits über eine umweltfreundliche Klimatechnik auf Wärmetauscherbasis und versorgt den 13.000 Quadratmeter großen Garten schon lange mit Grauwasser. Zudem ist das Luz del Mar seit mehreren Jahren in allen für Gäste zugänglichen Bereichen plastikfrei: In den Badezimmern gibt es nur Seife in kunststofffreier Verpackung, die Wäschesäcke sind aus Papier und im Wellnessbereich stehen wieder auffüllbare Shampoo- und Seifenspender. Auch das Buffet ist plastikfrei, an der Bar steckt kein Kunststoffstrohhalm im Glas und Lunchpakete sind ebenfalls in Papier verpackt. Das Hotel bittet Gäste grundsätzlich darum nachfüllbare Trinkflaschen mitzubringen und diese am Wasserspender an der Rezeption zu füllen.



Veranstalter fördert umweltbewusste Anreise

Aktivspezialist Wikinger Reisen, der das Hotel 2010 im dörflichen Stil erbaut hat, fördert obendrein eine umweltbewusste Anreise. Seit diesem Jahr kompensiert der Veranstalter jeden Flug seiner Gäste. Zudem gibt es das Rail & Fly-Ticket kostenlos dazu.



Reisen mit dem Hotel Luz del Mar: Termine und Preise 2023/24, z. B.

6231 - Sonnengipfel & wilde Küste – wanderbares Teneriffa: 8 Tage ab 1.428 Euro, Oktober und Dezember 2023, Januar 2024, min. 10, max. 20 Teilnehmer

6222 - Aktiv & entspannt auf Teneriffa: 8 Tage ab 1.528 Euro, September und November, min. 10, max. 20 Teilnehmer

62266 - Geheimtipps zwischen Bergen & Meer: 8 Tage ab 1.598 Euro, September bis November, min. 10, max. 20 Teilnehmer



7209 - Insel der Kontraste: 8 Tage ab 515 Euro, ganzjährig, ab einem Teilnehmer