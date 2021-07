Outdoorsportart Nummer eins Wandern: Was Einsteiger wissen sollten

Kaum eine Sportart braucht so wenig Equipment wie das Wandern. Die passende outdoortaugliche Kleidung hat fast jeder im Schrank, einen bequemen Tagesrucksack meist auch. Wichtig gerade für Anfänger: Nicht zu viel mitnehmen, mit leichtem Gepäck macht jede Tour mehr Spaß.Entscheidend ist ein bequemer Schuh: Für einfache Touren reichen leichtere Hiking-Schuhe der Kategorie A/B, für mittelschwere und sportlichere Trips sollte es ein stabilerer und B/C- oder C-Schuh sein. Generell gilt: Höhere Schuhe geben mehr Halt und sind auf Dauer oft angenehmer – auch wenn das niedrigere Modell bei der Anprobe vielleicht bequemer erscheint.Wichtig für alle Kategorien: möglichst keine gebrauchten Schuhe übernehmen oder kaufen. Bei vielen Schuhen löst sich nach fünf bis sechs Jahren der Kleber der Sohle – selbst wenn sie kaum getragen wurden und wie neu aussehen. Fakt ist: Der klaffende Spalt macht den Wanderer laufunfähig. Unter der Überschrift „Wanderschuh-Auswahl“ hat Wikinger Reisen weitere Infos rund um die Fußbekleidung zusammengestellt.Gerade Einsteiger fühlen sich oft mit Wanderstöcken wohler. Sie sind gut fürs Gleichgewicht und geben Sicherheit. Zum Ausprobieren gibt es preiswerte Exemplare.Einsteiger fragen sich oft: Wie fit muss ich für meine erste Tour sein – schaffe ich das überhaupt? Die Sorge ist meist unbegründet. Einfache Strecken im flachen Gelände sind auch für Anfänger gut zu meistern. Zwei oder drei Stunden Gehzeit reichen zu Beginn aus. Wichtig dabei: Vorgegebene Gehzeiten in Routenbeschreibungen beziehen sich immer auf die reine Laufzeit, Pausen nicht mitgerechnet. Schon nach wenigen Touren finden die meisten ihren eigenen Rhythmus und steigern sich nach und nach.Wer wandert, möchte eine saubere Natur vorfinden. Umso wichtiger ist, Wasser und Proviant in Mehrwegbehältern mitzunehmen. Auch eine Tüte für unterwegs anfallenden Müll sollte jeder Wanderer dabeihaben.Das Wanderwegenetz in Deutschland umfasst laut dem Portal wanderbares-deutschland.de rund. Die beliebtesten Routen der Wikinger-Wanderurlauber sind der Schluchtensteig, die Sächsische Schweiz und Rügen.Für alle, die einen Wanderurlaub planen, hat Wikinger Reisen einen Wandertypentest entwickelt. Er berücksichtigt Interessen, Erfahrung und Kondition, Gehzeiten, gewünschte Höhenmeter und vieles mehr.