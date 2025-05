Beim Gedanken an Skandinavien hat man sofort Traumbilder vor Augen: unberührte Wildnis, kristallklare Seen, atemberaubende Landschaften. Naturfans streifen genussvoll durch endlose finnische Wälder. Kajaken in schwedischen Schären. Wandern, radeln, stärken sich in Bullerbü-Cafés mit köstlichen Zimtschnecken. Und entspannen in urigen Saunen. Das Beste an diesen Träumen: Genauso ist es – nordisch by nature! Kleine Wikinger-Gruppen erleben diese unberührte Wildnis live und hautnah.



Schweden: alles, was Aktivurlauber glücklich macht

Im schwedischen Småland warten perfekte Outdoorabenteuer im Skandi-Style. Acht Tage lang genießen Aktivurlauber, was glücklich macht: ein gemütliches Wanderhotel direkt am See Mullsjö, viel unberührte Landschaft drumherum, sodass man direkt losziehen kann. Auf der Blå Spåret, der „Blauen Spur“, zum Stråken-See, zu den Mooren des Store-Mosse-Nationalparks und auf dem traditionsreichen Vätterleden. Ein zweiter Schweden-Trip bringt Outdoorfans zum „Bilderbuch des Nordens“ – inklusive Stockholm, Göteborg und Gotland.



Finnland: multiaktiv und mittendrin

Auf der multiaktiven Tour „Wandern & mehr in Finnisch-Lappland“ spüren Outdoorfans jede Minute: „Ich bin mittendrin – in der Wildnis.“ Sie wohnen am Rande des Pallas-Ounas-Nationalparks, traumhafte Wander- und Mountainbike-Pfade starten vor der Tür. Die Wikinger-Gruppe entdeckt Fjells und Seen, radelt zu einer Huskyfarm, kajakt auf dem Jerisjärvi. Und relaxt abends in der hoteleigenen „Arctic Sauna World“. Ideal für Outdoor-Newcomer ist eine ähnliche Tour im Saimaa-Seengebiet aus der Linie „Aktiv & entspannt“: mit Hotel und Natur-Wellnessanlage am See und etwas kürzeren Wander-, Rad- und Kanutouren.



Norwegen: urig, gemütlich, weit weg von allem

Die norwegische Gomobu Mountain Lodge hat genau den nordischen Charme, der den Skandi-Style ausmacht: urig, gemütlich, weit weg von allem. Das familiengeführte Hotel von Astrid und Björn in der Valdresregion ist ein Geheimtipp. Man wandert von hier aus mit Blick auf den Jotunheimen, durch malerische Almlandschaften und auf historischen Pfaden. Und genießt wie die Skandinavier, einfach, aber genussvoll: mit frischem Fisch, Beeren, Abenteuern in der Natur und Abenden am Kaminfeuer.



Reisetermine und -preise 2025, z. B.



Wanderreisen

5209 - Wanderwoche im Herzen Smålands: 8 Tage ab 1.645 Euro, Juli und August, min. 14, max. 20 Teilnehmer

5225 - Bilderbuch des Nordens: Metropolen, Welterbe & Wunder der Natur: 15 Tage ab 4.295 Euro, Juni bis August, min. 12, max. 20 Teilnehmer

5224 - Wandern & mehr in Finnisch-Lappland: 12 Tage ab 2.895 Euro, Juni bis August, min. 10, max. 18 Teilnehmer

5238 - Aktiv & entspannt im Saimaa-Seengebiet: 15 Tage ab 3.295 Euro, Juli und August, min. 14, max. 20 Teilnehmer

5256 - Echte Wikinger aufgepasst: Norwegen für aktive Genießer: 8 Tage ab 2.495 Euro, Juli und August, min. 10, max. 15 Teilnehmer

(lifePR) (