Lebenstraum Big Five: „Tierisch gute“ Wanderreisen in Afrika

Wildtiere, Weite, Wunder der Natur: Namibia, Botswana, Tansania und Uganda hautnah

Hörst du das? War das ein Büffel? Und da vorn – sind das Nashörner? Wanderer entdecken die Tierwelt im südlichen Afrika aus nächster Nähe. Schritt für Schritt tauchen sie ins Abenteuer Wildnis ein. Sehen, hören, fühlen und schmecken den Zauber dieses Kontinents. Per Safarifahrzeug oder eben – noch näher dran – zu Fuß. Die erfahrenen Guides des Aktivspezialisten Wikinger Reisen erkunden mit ihren kleinen Gruppen den unbekannten Norden Namibias, der ohne Insider kaum bereisbar ist. Sie bringen Tierfans zu den legendären Berggorillas in Uganda. Und lassen den Lebenstraum „Big Five“ in Tansanias Serengeti oder in Botswana wahr werden.



Unbekannter Norden Namibias: Löwen, Krokodile, Büffel, Hippos und Zebras beobachten

Kaum jemand kennt das Owamboland. Oder die Sambesi-Region, ehemals der Caprivi-Streifen. Der Norden Namibias ist echtes Neuland: authentisch, tierreich, abenteuerlich. Kleine Wikinger-Gruppen wandern durch die Dörfer des Bantu-Volkes der Ovambo. Sie beobachten Löwen, Krokodile, Büffel, Hippos und Zebras im Mudumu-Nationalpark. Überqueren den Kwando per Boot. Und übernachten auf einer Adventure-Lodge am Okavango.



Tansania: auf Tuchfühlung mit Elefanten, Pavianen, Flusspferden, Gnus und Zebras

Rustikal oder komfortabel – das Tierparadies Tansania gibt es wahlweise mit Zelt- oder Hotelübernachtungen. Mittelpunkt beider Programme ist eine siebentägige Safari in vier Nationalparks und Wildreservaten. Auf Tuchfühlung mit Elefanten, Pavianen, Flusspferden, Gnus und Zebras. Anschließend ist Relaxen auf der Gewürzinsel Sansibar angesagt.



Botswana: beste Chancen auf ein Date mit den legendären Big Five

Elefantenherden, Antilopen, Raubkatzen, Hyänen, Krokodile, Büffel … im Chobe-Nationalpark sind sie alle zu Hause. Wikinger Reisen kombiniert Botswana mit der Sambesi-Region in Namibia und einer Stippvisite an den Victoria Falls in Simbabwe. Beste Chancen auf ein Date mit den legendären Big Five bestehen im Moremi-Wildreservat im Nordwesten Botswanas. Auf die kleinen Gruppen warten komfortable Adventure-Lodges – exklusiv für sie reserviert abseits der touristischen Pfade: mal am Seeufer, mal am Fluss, mal mitten in der Wildnis.



Uganda: Berggorillas in freier Wildbahn

Berggorillas in freier Wildbahn – wer das erleben will, muss nach Uganda. Ihr Tracking im Regenwald des Bwindi-Nationalparks ist ein unvergessliches Highlight. Zusätzlich pirschen sich Tierfans mit Guide und Rangern an wild lebende Schimpansen, Nilpferde, Nashörner, Waldelefanten etc. heran.



Zwei Fragen an Sascha Thom, Teamleiter Fernreisen:



Zwei Jahre lang waren Fernreisen kaum ein Thema – kommen die Weltenbummler nun zurück?

Die Nachfrage steigt wieder – langsam, aber sicher. Wir sind natürlich noch weit von den Zahlen in 2019 entfernt. Aber immerhin haben wir inzwischen fünf Mal so viele Fernreisebuchungen wie im Vorjahr.



Welche Ziele sind gefragt?

Am größten ist das Interesse für Afrika und Nahost. Das Thema Tierwelt zieht naturgemäß viele nach Afrika – gerade auch Aktivurlauber. In Nahost ist eher der Mix aus Natur und Kultur gefragt – in Kombination mit Bewegung.



Reisetermine und -preise 2022, z. B.



1310 - Wow! Der unentdeckte Norden Namibias: 17 Tage ab 4.198 Euro, Juni bis Dezember, min. 6, max. 16 Teilnehmer

1103 - Tansania: Safaris & Traumstrände zwischen Serengeti & Sansibar: 20 Tage ab 4.598 Euro, September und Dezember, min. 8, max. 18 Teilnehmer

1327 - Exklusiv & Intensiv: Best of Botswana: 17 Tage ab 4.898 Euro, Juli bis Dezember, min. 6, max. 14 Teilnehmer

1102 - Uganda: Gorilla-Safari: 12 Tage ab 4.598 Euro, Juni bis Dezember, min. 5, max. 12 Teilnehmer