Individueller Wanderurlaub: Freiheit trifft Komfort

Komplettpakete für Aktivurlauber – ohne Guide, aber mit Plan

Starten nach Lust und Laune – mit Routenplan. Im eigenen Tempo auf dem Lieblingstrail – nur mit Tagesrucksack. Tagsüber allein in der Natur – abends entspannt ins vorgebuchte Hotel. Individueller Wanderurlaub ist die Alternative zur Gruppenreise: ohne Guide, aber mit Plan. Und mit dem sicheren Gefühl, die Wikinger-Wanderkompetenz dabei zu haben.



Europaweit 8-tägige Komplettpakete für Individualurlauber

Freiheit trifft Komfort: Der Aktivspezialist schnürt für Individualisten 8-tägige Komplettpakete – mit Routing, GPS-Tracks und Gepäcktransport, Unterkunft, Transfers, Ansprechpartner und flexiblen Abreiseterminen. Solisten, Paare, Freunde und Buddies sind ganz entspannt europaweit unterwegs: u.a. in Bayern und Slowenien, auf Mallorca und Kreta. Oder ganzjährig auf den Kanaren.



Deutschland: Im persönlichen Wandermodus durch die Alpen

Deutschlandurlauber entdecken im persönlichen Wandermodus das Oberallgäu. Erkunden die Seen und Bergpanoramen zwischen München und Garmisch. Oder erfüllen sich einen Lebenstraum: mit der Alpenüberquerung „light“ von Garmisch nach Meran.



Slowenien im eigenen Tempo

Die individuelle Wanderroute durch die slowenische Bergwelt steckt voller Highlights: Karawanken, der imposante Triglav Nationalpark, urige Gebirgsdörfer, rauschende Wasserfälle wie der Savica am Bohinj See. Jeder Schritt führt in ein neues Abenteuer.



Durch den ursprünglichen Westen Kretas – ein oder zwei Wochen

Griechenlandfans entdecken den ursprünglichen wilden Westen Kretas. Zwei 8-tägige individuelle Routen lassen sich verbinden: In der ersten Woche stehen Vamos und Loutro auf dem Programm, in der zweiten Naopolus und Paleochora. Beide sind natürlich auch einzeln buchbar.



Flexibel wandern auf Mallorca

Im mediterranen Wanderparadies Mallorca gibt es drei Individualtrips. Darunter ein flexibles Programm mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden zwischen Küste und Tramuntana. Standort ist Estellencs.



Ganzjährig Teneriffa entdecken

Auf Teneriffa ist ganzjährig Wanderurlaub angesagt – auch im Winter genießen Naturfans dort frühlingshafte Temperaturen. Für Aktive ist der grüne Norden besonders attraktiv. Das Relax- und Wanderhotel Luz del Mar liegt ideal für Touren zum Teide Nationalpark, zur Masca-Schlucht oder zum Orotavatal.



Wie läuft bei individuellen Wanderreisen der Gepäcktransport? Bei Touren mit mehreren Standorten transportiert der Veranstalter das Hauptgepäck von Unterkunft zu Unterkunft. Vor dem Hotelwechsel gibt der Urlauber Koffer oder Reisetasche einfach an der Rezeption ab, bei der Ankunft in der nächsten Unterkunft steht das Gepäck bereits bereit. Vorteil: Der Wanderer muss nur seinen Tagesrucksack tragen.



Anforderung: individuelle Wanderurlauber haben die Wahl zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Kriterien sind Gehzeit, Höhenunterschiede und Wegbeschaffenheit. Für Einsteiger eignen sich 1- oder 1-2-Stiefelrouten – dabei stehen Gehzeiten zwischen drei und fünf Stunden und höchstens 400 Höhenmeter auf dem Programm. Für Erfahrene sind 2- oder 2-3-Stiefel-Strecken mit fünf oder sechs Stunden Gehzeit und 400 bis über 1.000 Höhenmeter.



Reisetermine und -preise 2022, z. B.



Individuelle Wanderreisen:

7601 - Gipfel und Almen im Oberallgäu: 8 Tage ab 815 Euro, Juli bis Oktober, ab einem Teilnehmer

7618 - Von München nach Garmisch – romantische Seen und Bergpanoramen: 8 Tage ab 729 Euro, Juli bis Oktober, ab einem Teilnehmer

7457 - Von Garmisch nach Meran – Alpenüberquerung „light“: 8 Tage ab 729 Euro, Juli bis Oktober, ab einem Teilnehmer

7941 - Julische Alpen: faszinierende Berge!: 8 Tage ab 745 Euro, Juli bis Oktober, ab zwei Teilnehmern

7925-79261 - Kretas Westen: Berge · Schluchten · Buchten: 8/15 Tage ab 798 Euro, Juli bis Oktober, ab einem Teilnehmer

7302 - Mallorca: Küstenorte und Tramuntana: 8 Tage ab 565 Euro, Juli bis Oktober, ab einem Teilnehmer

7202 - Luz del Mar: Angebotswoche "Wandern und Genießen": 8 Tage ab 593 Euro, ganzjährig, ab einem Teilnehmer