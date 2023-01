Für Outdoorfans: Das sind die Aktivtrends 23

Alpenüberquerung light, Inselhopping, Seensucht, Gletscherliebe

Raus, Natur erleben und genießen, sich bewegen – was ist beim Aktivurlaub 2023 gefragt? Erlebnisspezialist Wikinger Reisen sieht die ersten Trends der Outdoorfans: Alpenüberquerung light, Inselhopping, Seensucht, Gletscherliebe.



Alpenüberquerung light

Lebenstraum Alpenüberquerung – ein Megatrend. Damit dieser Traum auch wahr wird, gibt es bei Wikinger Reisen eine neue Lightversion: „Auf leichten Wegen von den Chiemgauer Alpen zu den Drei Zinnen“. Einfache Routen, Gepäcktransfer und Hotelübernachtungen machen die Tour zum puren Genuss – auch für ganz normale Wanderurlauber und Einsteiger.



Eine Spur Alpenfeeling light gibt es auch für Radurlauber. Sie fahren auf der ViaRhôna – Brücke zwischen Schweizer Alpen und Mittelmeer – locker durch Voralpen, Wein- und Obstregionen. Ausgangspunkt ist Genf, Ziel Marseille. Der neue Radtrip – auch per E-Bike buchbar – startet ab Mai.



Inselhopping

Wem eine Insel zu wenig ist … beim Inselhopping gibt es mehr davon. In Dalmatien erleben die kleinen Wikinger-Gruppe Brač, Hvar, Korčula und Mljet. Sonnige Küstenwege, kleine Orte zum Wohlfühlen, kulinarische Erlebnisse – und das alles hoch vier. Der kroatische Aktivtrip läuft Anfang April an.



Seensucht

Still ruht der See – blau, grün, türkis. Seeidylle steht für Entspannung, Entschleunigung, Erholung. Mit dem Tegernsee nimmt Wikinger Reisen einen echten bayerischen Klassiker ins Programm – mit frischem Update: Zwischen Almen und Gipfeln ist Hike & Boat angesagt – die Wandertransfers erfolgen per Wasser.



Gletscherliebe

Island – auch so ein Lebenstraum. Im Land der Gletscherparadiese erobern Aktivurlauber die Highlights im Norden. Auf dem Diamond Circle erleben sie Vulkane, Quellen, Wasserfälle, blubbernde Schlammtöpfe und dampfende Fumarolen. Der neue heiß-kalte Trip in der Region des „Mückensees“ Mývatn dauert neun Tage und startet erstmals am 1. Juli.



Reisetermine und -preise 2023, z. B.

Wanderreisen in kleinen Gruppen



54593 - Auf leichten Wegen von den Chiemgauer Alpen zu den Drei Zinnen: 8 Tage ab 1.675 Euro, Juni bis September, min. 8, max. 15 Teilnehmer

6742R - ViaRhôna – von Genf bis zum Mittelmeer: 12 Tage ab 2.770 Euro, Mai bis Juni und August bis September, min. 10, max. 18 Teilnehmer

55221 - Sehnsuchtsort Dalmatien: Inselhüpfen in der Adria: 10 Tage ab 1.648 Euro, April, Mai und September, Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer

56341 - Der Tegernsee – Seeidylle wie gemalt: 8 Tage ab 1.130 Euro, April bis Juli und September, Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer

5108 - Islands Norden - eindrucksvoll & facettenreich!: 9 Tage ab 2.195 Euro, Juli und August, min. 14, max. 18 Teilnehmer