E-Fuels, Verbrenner … wir setzen auf Fahrtwind

Radurlaub in Europa – immer mehr Ziele ohne Flug – von Rügen bis ans Mittelmeer

Radurlauber brauchen weder Sprit noch E-Fuels: Ihnen reicht der Fahrtwind – und vielleicht etwas E-Bike-Power. Wer dann noch per Bahn anreist, reduziert seinen Klimafußabdruck auf ein Minimum. Wikinger Reisen hat aktuell fast 50 Radreisen ohne Flug im Programm: in kleinen Gruppen oder individuell, von der Mosel bis an die Loire, von Rügen bis ans Mittelmer. Locker, moderat oder sportlich, wahlweise mit Leihrad oder eigenem Bike.



Drei verschiedene Schwierigkeitslevel

Radurlauber kommen rum, machen Strecke, sehen viel. Die einen lieben Routen entlang von Flüssen, Seen oder Küsten, andere mögen es hügelig und wieder andere reizen gerade bergige Strecken. Die drei Wikinger-Radkategorien – 1, 1-2 und 2 – berücksichtigen unterschiedliche Wünsche, jeder bekommt „seine“ Lieblingstour.



Bergauf, bergab: Level 2

Wer gern ordentlich in die Pedale tritt, erobert die Alpen im Level 2. Den Inn-Radweg gibt es als 9-tägige Gruppenreise: von der Quelle am schweizerischen Malojapass durchs idyllische Engadin bis ins bayerische Voralpenland. Radfans genießen gemeinsam den Blick auf Zwei- und Dreitausender, rasten in typischen Bergdörfern und picknicken auf blumigen Bergwiesen.



Für Individualurlauber hat der Aktivspezialist eine neue Tour mit vorgebuchten Hotels und Gepäcktransport rund um den Gardasee – vom bergigen Outdoor-Mekka im Norden bis zum mediterranen Süden. Wer ans Meer will, nimmt den Alpe-Adria-Radweg: Hier gehts im eigenen Rhythmus von der Mozartstadt Salzburg nach Grado. Steile Anstiege lassen sich per Bahn abkürzen.



Hügelig: Level 1-2

Inseltouren auf Rügen oder Bergfeeling in den Tauern: zwei ganz unterschiedliche Radreisen aus der beliebtesten Kategorie 1-2. Ostseefans kurven nach Binz und Prora, zum Mönchsgut und nach Sellin. Wer Gebirgskulissen auf die lockere Tour will, nimmt den moderaten Tauern-Radweg zwischen Hochkönig, Kitzsteinhorn und Großglockner.



Für individuelle Radurlauber gibt es einen neuen Trip der Kategorie 1-2 im bayerischen Seenparadies mit Starnberger See und Tegernsee. Und eine Genusstour durch den Garten Frankreichs: das Loire-Tal. Schlösserparadies, Kulturregion, Kulinarik-Eldorado – ein Traum für Frankreichfans und Flussradler.



Flach und einsteigertauglich: Level 1

Ideal für Einsteiger ist der Mosel-Radweg. Der Klassiker punktet mit einfachen Touren im flachen Gelände, Weinbergen rechts und links, malerischen Winzerorten. Die kleine Wikinger-Gruppe radelt entspannt von Trier über Trittenheim, Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach und Cochem nach Koblenz.



Reisetermine und -preise 2023, z. B.



Radurlaub in kleinen Gruppen

5466R - Der Inn-Radweg: 9 Tage ab 2.145 Euro, Juni und Juli, min. 8, max. 15 Teilnehmer

56211R - Rügen – blaues Meer und weiße Felsen: 8 Tage ab 1.275 Euro, Juni, Juli und September, min. 8, max. 18 Teilnehmer

5426R - Der Tauern-Radweg: 8 Tage ab 1.328 Euro, Juni bis August, min. 10, max. 18 Teilnehmer

5647R - Der Mosel-Radweg von Trier nach Koblenz: 8 Tage ab 1.398 Euro, Juli und August, min. 10, max. 18 Teilnehmer



Radurlaub individuell

7536R - Rund um den Gardasee: 8 Tage ab 829 Euro, April bis Oktober, ab zwei Teilnehmer

7427R - Der Alpe-Adria-Radweg: 8 Tage ab 999 Euro, April bis September, ab zwei Teilnehmer

7653R - Bayerische Seenvielfalt: 8 Tage ab 1.079 Euro, April bis September, ab einem Teilnehmer

7761R - Der Garten Frankreichs – das Tal der Loire: 8 Tage ab 730 Euro, Mai bis September, ab zwei Teilnehmer